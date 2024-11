Previsioni Meteo Somma Vesuviana: il bollettino per domani martedì 26 novembre

MeteoWeb

Martedì 26 Novembre a Somma Vesuviana si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo sarà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 13,5°C e un’umidità che raggiungerà il 66%. La mattina continuerà a presentarsi con cielo coperto, con temperature che saliranno gradualmente fino a toccare i 14,9°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 7,9 km/h.

Nel corso del pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno sostanziali variazioni, mantenendo un cielo coperto e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 15,3°C. L’umidità rimarrà elevata, intorno al 75%, e il vento continuerà a soffiare leggermente da sud-est. La probabilità di precipitazioni sarà assente, garantendo una giornata asciutta.

La sera porterà un leggero cambiamento, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature si attesteranno attorno ai 14,4°C, mentre l’umidità aumenterà fino all’82%. Anche in questo frangente, non si prevedono precipitazioni, e il vento rimarrà debole, con velocità che non supereranno i 4,4 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Somma Vesuviana indicano una giornata di Martedì 26 Novembre con condizioni di cielo prevalentemente coperto, temperature miti e assenza di pioggia. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si stabilizzeranno su valori simili e un’umidità costante. Gli amanti del clima fresco e nuvoloso troveranno soddisfazione in questo periodo, mentre chi cerca il sole dovrà attendere ulteriori sviluppi nelle previsioni del tempo.

Tutti i dati meteo di Martedì 26 Novembre a Somma Vesuviana

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +13.4° perc. +12.6° prob. 6 % 3.2 S max 5.3 Ostro 69 % 1025 hPa 4 cielo coperto +13.3° perc. +12.6° prob. 11 % 3.4 SSE max 6.3 Scirocco 74 % 1024 hPa 7 cielo coperto +13.4° perc. +12.8° prob. 7 % 4.5 SE max 7.2 Scirocco 78 % 1025 hPa 10 cielo coperto +14° perc. +13.5° prob. 11 % 4.5 SE max 7 Scirocco 78 % 1024 hPa 13 cielo coperto +15.2° perc. +14.7° prob. 19 % 5.2 SSE max 7.4 Scirocco 75 % 1023 hPa 16 cielo coperto +14.9° perc. +14.5° prob. 18 % 4.5 SE max 5.6 Scirocco 77 % 1023 hPa 19 nubi sparse +14.6° perc. +14.2° prob. 17 % 4 SE max 4.4 Scirocco 79 % 1024 hPa 22 nubi sparse +14.3° perc. +14° prob. 15 % 3.7 SE max 4.2 Scirocco 82 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 16:35

