Previsioni Meteo Torre Annunziata: tutti i dettagli per domani martedì 12 novembre

Le previsioni meteo per Martedì 12 Novembre a Torre Annunziata indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge che si intensificheranno nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori relativamente freschi, con una massima che non supererà i 15°C. La copertura nuvolosa sarà totale, e il vento si presenterà moderato, proveniente principalmente da Nord Est.

Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente con nubi sparse, ma si trasformerà in un cielo coperto con temperature che si attesteranno intorno ai 14°C. La velocità del vento sarà di circa 10 km/h, con un aumento della umidità che raggiungerà il 66%. Non si prevedono precipitazioni significative in questa fase.

Con l’arrivo della mattina, il cielo rimarrà coperto e la temperatura subirà una lieve diminuzione, attestandosi attorno ai 14°C. A partire dalle 12:00, si registreranno le prime precipitazioni, con pioggia leggera che si intensificherà nel pomeriggio. Le previsioni del tempo indicano un incremento della velocità del vento, che potrà raggiungere i 14 km/h, e un’ulteriore crescita dell’umidità, che si porterà fino al 75%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo si faranno più critiche, con piogge moderate che si susseguiranno fino a sera. Le temperature scenderanno ulteriormente, raggiungendo un massimo di 12°C. Le precipitazioni saranno accompagnate da un vento più forte, con raffiche che potranno superare i 20 km/h. La probabilità di pioggia sarà alta, con accumuli che potranno arrivare fino a 2.6 mm.

La sera porterà con sé un proseguimento delle piogge leggere, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 12°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e l’umidità continuerà a mantenersi elevata, attorno all’80%. Le condizioni di instabilità si protrarranno fino a notte inoltrata.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Torre Annunziata non mostrano segnali di miglioramento immediato. Si prevede che le condizioni di pioggia persistano, con un possibile miglioramento solo a partire da Giovedì. Gli abitanti dovranno prepararsi a una settimana caratterizzata da un clima umido e fresco, con temperature che si manterranno sotto la media stagionale.

Tutti i dati meteo di Martedì 12 Novembre a Torre Annunziata

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +14.4° perc. +13.5° Assenti 10.6 NE max 14.1 Grecale 63 % 1018 hPa 4 cielo coperto +13.7° perc. +12.9° Assenti 11.3 NE max 14.7 Grecale 66 % 1017 hPa 7 cielo coperto +13.8° perc. +12.8° Assenti 9.8 NE max 12.7 Grecale 61 % 1017 hPa 10 cielo coperto +14.9° perc. +13.6° prob. 20 % 11.5 NE max 13.6 Grecale 44 % 1018 hPa 13 pioggia moderata +12.8° perc. +11.8° 1.65 mm 14.6 NE max 20 Grecale 64 % 1016 hPa 16 pioggia moderata +12.2° perc. +11.6° 1.78 mm 14.3 ENE max 19 Grecale 81 % 1016 hPa 19 pioggia leggera +12.8° perc. +12.2° 0.4 mm 15.3 NE max 22.9 Grecale 81 % 1017 hPa 22 pioggia leggera +12.5° perc. +11.9° 0.38 mm 14.6 NE max 19.4 Grecale 80 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 16:44

