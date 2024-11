Previsioni Meteo Torre Annunziata: tutti i dettagli per domani mercoledì 6 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 6 Novembre a Torre Annunziata indicano una giornata caratterizzata da condizioni di bel tempo, con cieli prevalentemente sereni e temperature gradevoli. Durante la notte, si registrerà una leggera copertura nuvolosa, mentre al mattino il cielo si presenterà sereno, favorendo un aumento delle temperature. Nel complesso, si prevede un clima mite e asciutto, con venti leggeri che non influenzeranno significativamente le condizioni atmosferiche.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il meteo sarà inizialmente cielo coperto con una temperatura di +17,9°C. Con il passare delle ore, il cielo si schiarirà, raggiungendo condizioni di cielo sereno intorno all’1:00, con una temperatura che scenderà a +17,6°C. Le temperature continueranno a diminuire lentamente fino all’alba, mantenendosi sopra i 16°C. La copertura nuvolosa si ridurrà drasticamente, passando dal 94% all’8% entro le prime ore del mattino.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno, con temperature che saliranno rapidamente. Alle 8:00, si registrerà una temperatura di +18,7°C, che continuerà a crescere fino a raggiungere i 21,7°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si manterrà su valori relativamente bassi, oscillando tra il 37% e il 47%, mentre i venti saranno leggeri, provenienti principalmente da ovest e nord-est.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo confermano cieli sereni e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 20°C. Le condizioni rimarranno favorevoli per attività all’aperto, con una leggera brezza che accompagnerà il calore. La temperatura percepita sarà simile a quella reale, garantendo un comfort termico ottimale.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 18°C. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera copertura nuvolosa che non influenzerà le condizioni generali. L’umidità aumenterà leggermente, ma senza portare a fenomeni di precipitazione.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Torre Annunziata indicano un mantenimento di condizioni stabili e serene, con temperature che si manterranno su valori miti. Non si prevedono cambiamenti significativi nel breve termine, rendendo questo periodo ideale per godere delle attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 6 Novembre a Torre Annunziata

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +17.6° perc. +17° Assenti 2.4 NE max 2.3 Grecale 60 % 1024 hPa 4 cielo sereno +16.9° perc. +16.2° Assenti 3.9 NE max 3.6 Grecale 58 % 1025 hPa 7 cielo sereno +17.4° perc. +16.6° Assenti 3.6 NE max 3.7 Grecale 52 % 1026 hPa 10 cielo sereno +20.8° perc. +20° Assenti 0.5 O max 2.3 Ponente 40 % 1026 hPa 13 poche nuvole +21.7° perc. +20.9° Assenti 6.5 OSO max 4.9 Libeccio 38 % 1025 hPa 16 cielo sereno +19.8° perc. +19.1° Assenti 5.2 OSO max 5.4 Libeccio 47 % 1026 hPa 19 cielo sereno +19.2° perc. +18.5° Assenti 1.7 E max 3 Levante 51 % 1027 hPa 22 cielo sereno +18.4° perc. +17.7° Assenti 3.6 ENE max 4 Grecale 54 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 06:42 e tramonta alle ore 16:49

