Previsioni Meteo Vico Equense: il bollettino per domani martedì 12 novembre

Martedì 12 Novembre a Vico Equense si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente instabili. Le previsioni meteo indicano una copertura nuvolosa totale, con piogge che si intensificheranno nel corso della giornata. Le temperature oscilleranno tra i +11,7°C e i +15°C, mentre la velocità del vento si manterrà su valori moderati, con raffiche che potranno raggiungere i 28,9 km/h. L’umidità si attesterà intorno all’80%, contribuendo a un senso di maggiore freschezza.

Nella notte, le condizioni saranno di cielo coperto, con temperature che si aggireranno attorno ai +15°C. La velocità del vento sarà moderata, con direzione prevalentemente da Est-Nord Est. Non si registreranno precipitazioni significative.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto e si assisterà a un aumento della probabilità di pioggia, con temperature che scenderanno fino a +14,4°C. Le prime piogge si manifesteranno intorno alle 11:00, con pioggia leggera che porterà a un accumulo di circa 0,38 mm. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 62%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano piogge moderate, con temperature che continueranno a scendere, arrivando a +11,7°C. Le precipitazioni si intensificheranno, con accumuli che potranno superare i 2 mm. La velocità del vento resterà sostenuta, con raffiche che potranno raggiungere i 26 km/h.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai +12,6°C. Le piogge continueranno, con accumuli di pioggia leggera che si attesteranno intorno ai 0,85 mm. L’umidità rimarrà alta, intorno all’80%, e il vento si farà sentire con intensità moderata.

In conclusione, le previsioni meteo per Vico Equense nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni, con una possibile schiarita già a partire da mercoledì. Tuttavia, per martedì, si consiglia di prepararsi a una giornata piovosa e ventosa, con temperature fresche e un alto tasso di umidità.

Tutti i dati meteo di Martedì 12 Novembre a Vico Equense

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +14.8° perc. +13.9° Assenti 16.4 ENE max 18.9 Grecale 62 % 1018 hPa 4 cielo coperto +14.2° perc. +13.3° Assenti 17 ENE max 20.2 Grecale 64 % 1017 hPa 7 cielo coperto +14.1° perc. +13.2° prob. 7 % 15.7 ENE max 18.4 Grecale 62 % 1017 hPa 10 cielo coperto +14.9° perc. +13.6° prob. 27 % 15.8 ENE max 17.9 Grecale 47 % 1018 hPa 13 pioggia moderata +12.3° perc. +11.4° 2.3 mm 20.3 NE max 24.7 Grecale 68 % 1016 hPa 16 pioggia moderata +12.2° perc. +11.6° 1.68 mm 22.3 ENE max 27 Grecale 82 % 1016 hPa 19 pioggia leggera +12.9° perc. +12.3° 0.54 mm 21.5 NE max 27.6 Grecale 80 % 1017 hPa 22 pioggia leggera +12.7° perc. +12.1° 0.54 mm 20.9 NE max 25.7 Grecale 79 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 16:44

