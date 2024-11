Previsioni Meteo Vico Equense: tutti i dettagli per domani lunedì 25 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 25 Novembre a Vico Equense indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti per la stagione. Durante la notte, il cielo sarà sereno, ma già dalla mattina si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa. Le temperature si attesteranno intorno ai 12°C nella prima parte della giornata, per poi raggiungere un massimo di circa 14,8°C nel pomeriggio. La ventilazione sarà debole, con raffiche che non supereranno i 6 km/h.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo si presenterà sereno con una temperatura di 12,3°C e una leggera brezza proveniente da Est. Le condizioni di meteo rimarranno stabili fino alle prime ore del mattino, quando la temperatura scenderà leggermente, mantenendosi comunque sopra i 12°C. La copertura nuvolosa inizierà ad aumentare, passando da un 1% di nuvole a un 21% entro le 06:00.

Durante la mattina, il cielo continuerà a coprirsi, con nubi sparse che porteranno la temperatura a salire fino a 14,3°C intorno a mezzogiorno. La ventilazione sarà debole, con velocità che varieranno tra 2,9 km/h e 6,3 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 50-55%, rendendo l’aria piuttosto gradevole.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cielo coperto, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 14,5°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 93% alle 13:00, mantenendosi alta fino a sera. Le condizioni di meteo non prevedono precipitazioni, con un’umidità che aumenterà fino al 60%.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà coperto, con temperature che si attesteranno attorno ai 14,6°C. La ventilazione sarà sempre debole, e l’umidità continuerà a crescere, raggiungendo il 70%. Non si prevedono cambiamenti significativi nelle condizioni atmosferiche, con una pressione atmosferica che si manterrà intorno ai 1025 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Vico Equense nei prossimi giorni non evidenziano particolari variazioni. Si prevede un mantenimento di temperature miti e cieli prevalentemente nuvolosi. La situazione meteorologica rimarrà stabile, con possibilità di un leggero miglioramento solo nei giorni successivi. Pertanto, si consiglia di prepararsi a una settimana caratterizzata da un clima fresco ma non eccessivamente rigido.

Tutti i dati meteo di Lunedì 25 Novembre a Vico Equense

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +12.1° perc. +10.8° Assenti 4.3 ENE max 3.6 Grecale 56 % 1032 hPa 4 cielo sereno +11.8° perc. +10.6° Assenti 7.9 E max 6.7 Levante 58 % 1031 hPa 7 nubi sparse +12.2° perc. +10.8° Assenti 6.3 E max 5.9 Levante 51 % 1030 hPa 10 nubi sparse +14.1° perc. +12.9° Assenti 2.9 SSE max 5.9 Scirocco 50 % 1029 hPa 13 cielo coperto +14.4° perc. +13.3° Assenti 1.4 O max 4.1 Ponente 53 % 1027 hPa 16 cielo coperto +14.5° perc. +13.5° Assenti 2.3 E max 3.2 Levante 57 % 1026 hPa 19 cielo coperto +14.8° perc. +13.9° Assenti 4 ESE max 4.3 Scirocco 60 % 1026 hPa 22 cielo coperto +14.6° perc. +13.9° Assenti 6.2 SE max 6.9 Scirocco 68 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 16:36

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.