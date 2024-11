Previsioni Meteo Villaricca: tutti i dettagli per domani martedì 26 novembre

MeteoWeb

Martedì 26 Novembre a Villaricca si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, con un predominio di nuvolosità e occasionali piogge. Durante la notte, il cielo sarà coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 13,9°C e una leggera brezza proveniente da Sud Est. Le previsioni del tempo indicano una probabilità di pioggia che aumenterà nelle prime ore del mattino, con accumuli di pioggia leggera.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 16,4°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con una percentuale che si attesterà attorno al 93%. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’umidità piuttosto alta, intorno al 72%. Non si prevedono precipitazioni significative, ma la probabilità di pioggia rimarrà presente.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno sostanziali variazioni. Il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 16°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 11,8 km/h. Anche in questo frangente, non si registreranno precipitazioni, ma l’umidità rimarrà elevata, contribuendo a un senso di pesantezza nell’aria.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un parziale diradamento delle nubi, con la presenza di nubi sparse. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 15°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo le condizioni di umidità elevate. La probabilità di pioggia si ridurrà ulteriormente, ma non sarà del tutto assente.

In conclusione, le previsioni meteo per Villaricca indicano una giornata prevalentemente nuvolosa, con temperature miti e una leggera possibilità di pioggia, soprattutto nelle prime ore del giorno. Nei prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa, portando a un clima più stabile e piacevole. Gli amanti del sole potranno finalmente godere di giornate più luminose e asciutte.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +13.9° perc. +13.1° prob. 14 % 4 SE max 6.9 Scirocco 67 % 1025 hPa 4 pioggia leggera +13.8° perc. +13.2° 0.16 mm 4.6 SE max 9.8 Scirocco 74 % 1024 hPa 7 cielo coperto +14° perc. +13.5° prob. 16 % 5.2 ESE max 10.4 Scirocco 79 % 1025 hPa 10 cielo coperto +14.8° perc. +14.4° prob. 19 % 6.5 ESE max 11.1 Scirocco 78 % 1024 hPa 13 cielo coperto +16.6° perc. +16.2° prob. 26 % 9.2 SSE max 11.4 Scirocco 72 % 1023 hPa 16 cielo coperto +15.7° perc. +15.3° prob. 24 % 7.1 SE max 8.6 Scirocco 77 % 1023 hPa 19 nubi sparse +15.1° perc. +14.8° prob. 19 % 5.7 SE max 6.4 Scirocco 80 % 1023 hPa 22 nubi sparse +15° perc. +14.7° prob. 19 % 4.8 SE max 5.9 Scirocco 80 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 16:36

