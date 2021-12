Maltempo, forte nevicata a Genova: fiocchi fino al centro città, imbiancati diversi quartieri – FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Dal tardo pomeriggio, una forte nevicata sta colpendo Genova, fino al centro città (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo). Imbiancati diversi quartieri della città come Oregina, Cornigliano, Sant’Eusebio, Righi, Molassana, Staglieno, Marassi, Manin.

In questo momento a Genova, le temperature sono di +1-2°C. Le nevicate sono destinate ad esaurirsi nel corso della serata.

Già in mattinata, la neve aveva imbiancato parte delle regione, riuscendo a spingersi persino sulla costa savonese.

