Previsioni Meteo Milano: tutti i dettagli da Lunedì 19 a Mercoledì 21 Febbraio

Molte nubi, poche piogge e temperature miti. Continua all’insegna del caldo anomalo questo mese di Febbraio a Milano, anche nella settimana entrante che sarà condizionata da una nuvolosità diffusa ma temperature tipicamente primaverili nel capoluogo meneghino.

Meteo Lunedì 19 Febbraio

A Milano, Lunedì 19 Febbraio si prevede una giornata variabile. Durante la notte, il cielo verrà coperto al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai 10-11°C, con una percezione un po’ più bassa a causa di un vento debole. Durante le prime ore del mattino, le nubi spariranno progressivamente, le temperature diminuiranno leggermente ma la percezione del freddo rimarrà stabile. Nel pomeriggio, il cielo sarà sereno con temperature attorno ai 15-16°C e venti leggeri. Al tramonto, il calo delle temperature sarà contenuto e poche nuvole saranno presenti. Verso sera, il cielo si coprirà nuovamente, e le temperature diminuiranno lievemente con l’incremento del vento da sud-est.

Meteo Martedì 20 Febbraio

Martedì 20 Febbraio a Milano inizierà con cielo coperto e temperature tra i 9.3°C e i 10.6°C. Durante la mattinata, le nubi diminuiranno e le temperature saliranno leggermente. Nel pomeriggio, le nubi si diraderanno ulteriormente e le temperature raggiungeranno un massimo di 15.1°C. Durante la serata, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, e le temperature diminuiranno gradualmente.

Meteo Mercoledì 21 Febbraio

Mercoledì 21 Febbraio a Milano porterà condizioni meteorologiche caratterizzate da cielo coperto per l’intera giornata con temperature tra i 10°C e i 13°C. Il vento soffierà da Est con velocità tra 5.2km/h e 6.2km/h, aumentando leggermente durante il giorno. Non sono previste precipitazioni significative, ma si prevede presenza costante di nuvole.

Per chi ha in programma attività all’aperto, è consigliabile prepararsi a condizioni atmosferiche umide e fresche, proteggendosi adeguatamente dal vento che tuttavia non sarà molto violento.

