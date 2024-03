Meteo Livorno, le previsioni per domani venerdì 29 marzo

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 29 Marzo a Livorno prevedono una giornata caratterizzata da cielo coperto e nubi sparse per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori che oscilleranno tra i +12,8°C e i +18,1°C. La percezione della temperatura sarà leggermente inferiore, con valori compresi tra i +12,4°C e i +17,6°C.

Durante la notte, dalle 00:00 alle 05:00, ci saranno nubi sparse con una copertura che varierà dal 47% al 75%. Le temperature si manterranno intorno ai +13°C, con venti provenienti dall’Est – Sud Est con intensità fino a 31,7km/h.

Nella mattina, dalle 06:00 alle 12:00, il cielo rimarrà coperto al 100% con temperature in aumento fino a raggiungere i +18,1°C. I venti soffieranno dal Sud – Sud Est con raffiche fino a 52,6km/h.

Nel pomeriggio, dalle 13:00 alle 17:00, il cielo continuerà ad essere coperto al 100% con temperature che si manterranno intorno ai +17°C. I venti saranno forti, provenienti sempre dal Sud – Sud Est con raffiche fino a 57,6km/h.

In serata, dalle 18:00 alle 23:00, si avrà una diminuzione della copertura nuvolosa, che si attesterà intorno al 58%. Le temperature caleranno leggermente, stabilizzandosi intorno ai +13,7°C. I venti saranno meno intensi, provenienti dall’Est – Sud Est con raffiche fino a 31,4km/h.

In base alla situazione meteo attesa per Venerdì 29 Marzo a Livorno, si consiglia di prestare attenzione ai venti forti che potrebbero interessare la zona. Le temperature si manterranno comunque nella norma per il periodo, con condizioni di instabilità atmosferica che potrebbero persistere nei giorni successivi. Restate aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Venerdì 29 Marzo a Livorno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +13.3° perc. +12.8° prob. 17 % 10.7 E max 11.2 Levante 83 % 1011 hPa 4 nubi sparse +13.3° perc. +13° prob. 20 % 13.5 ESE max 22.9 Scirocco 88 % 1012 hPa 7 cielo coperto +14.6° perc. +14.3° prob. 7 % 21.8 SE max 38.2 Scirocco 85 % 1013 hPa 10 cielo coperto +17.4° perc. +17° prob. 1 % 27.6 SSE max 44.1 Scirocco 68 % 1012 hPa 13 cielo coperto +17.6° perc. +17.2° Assenti 35 SSE max 55.7 Scirocco 68 % 1011 hPa 16 cielo coperto +17° perc. +16.6° Assenti 29.5 SSE max 46.8 Scirocco 72 % 1010 hPa 19 nubi sparse +14.9° perc. +14.4° Assenti 11.3 SE max 14.8 Scirocco 77 % 1011 hPa 22 nubi sparse +13.7° perc. +13.1° Assenti 14.2 E max 22 Levante 75 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 19:44

