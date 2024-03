Meteo Milano, le previsioni per domani martedì 26 marzo

MeteoWeb

Martedì 26 Marzo a Milano si prevedono condizioni meteo avverse con piogge persistenti per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno intorno ai +8°C con una sensazione termica leggermente inferiore.

Durante la mattina, a partire dalle prime ore del giorno, sono attese piogge leggere che diventeranno via via più intense, con precipitazioni moderate verso le ore centrali della mattinata. La copertura nuvolosa sarà del 100% e l’umidità si attesterà intorno al 75-80%.

Nel pomeriggio, le piogge continueranno a interessare la città di Milano, con precipitazioni che potrebbero risultare abbondanti. La temperatura massima si manterrà intorno agli +8°C con un’umidità che potrebbe raggiungere anche il 90%.

In serata, la situazione non migliorerà, anzi, è prevista un’ulteriore intensificazione delle piogge, con precipitazioni moderate che potrebbero persistere per tutta la notte. La temperatura si manterrà stabile intorno ai +8°C con un’umidità elevata, intorno al 95%.

Considerando le previsioni meteo per i prossimi giorni a Milano, si consiglia di prestare attenzione alle condizioni del tempo e di attrezzarsi adeguatamente per affrontare giornate caratterizzate da piogge persistenti e temperature fresche. Restate aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali variazioni e aggiornamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +9.7° perc. +8.4° prob. 1 % 9.4 E max 29.7 Levante 65 % 1005 hPa 4 cielo coperto +9.4° perc. +9.4° prob. 1 % 4.2 E max 14.7 Levante 68 % 1004 hPa 7 pioggia leggera +9.5° perc. +8.7° 0.34 mm 6.6 E max 22.1 Levante 69 % 1003 hPa 10 pioggia moderata +8.1° perc. +7.1° 2.37 mm 6.7 NE max 16.8 Grecale 88 % 1003 hPa 13 pioggia moderata +8.4° perc. +7.6° 1.05 mm 6.3 ENE max 17.1 Grecale 89 % 1000 hPa 16 pioggia moderata +8.2° perc. +8.2° 1.54 mm 2.2 O max 6.3 Ponente 94 % 998 hPa 19 pioggia leggera +8.4° perc. +7.4° 0.36 mm 6.8 ENE max 17 Grecale 94 % 997 hPa 22 pioggia moderata +8.4° perc. +8.4° 2.41 mm 2.4 SE max 20.1 Scirocco 97 % 996 hPa Il sole sorge alle ore 06:08 e tramonta alle ore 18:46

