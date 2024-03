Previsioni Meteo Livorno: il bollettino per domani mercoledì 27 marzo

MeteoWeb

Mercoledì 27 Marzo a Livorno si prevedono condizioni meteo avverse con piogge abbondanti e venti forti. Le temperature si manterranno fresche durante tutta la giornata.

Nella notte, a partire dalle 00:00, ci sarà pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai +12°C, con una percezione di +11,6°C. Il vento soffierà da Est a una velocità di 15,5km/h, con raffiche fino a 24,7km/h.

Durante la mattina, le precipitazioni si intensificheranno, passando a pioggia moderata e forte pioggia. Le temperature si manterranno intorno ai +10°C, con una percezione più fredda a causa del vento. I venti saranno prevalentemente da Ovest, con raffiche fino a 46km/h.

Nel pomeriggio, le piogge continueranno a caratterizzare il meteo di Livorno, con intensità variabile da leggera a moderata. Le temperature si manterranno intorno ai +10-12°C, con venti che potranno raggiungere i 40km/h.

In serata, le precipitazioni tenderanno a diminuire, con il cielo che si presenterà coperto. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +12°C, con venti ancora abbastanza forti da Ovest – Sud Ovest.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Livorno, si consiglia di prestare attenzione alle condizioni atmosferiche e di essere preparati a piogge e venti intensi. Consultare le previsioni del tempo prima di pianificare attività all’aperto potrebbe essere una buona idea per evitare sorprese.

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +13.1° perc. +12.8° 0.29 mm 20.6 SE max 32.8 Scirocco 89 % 996 hPa 4 pioggia leggera +13.4° perc. +13.1° 0.67 mm 21.7 SE max 35.3 Scirocco 90 % 994 hPa 7 forte pioggia +12.1° perc. +11.8° 4.45 mm 36.3 O max 42.9 Ponente 93 % 994 hPa 10 forte pioggia +9.9° perc. +5.8° 5.68 mm 39.3 O max 44.5 Ponente 88 % 996 hPa 13 pioggia leggera +9.9° perc. +7.6° 0.44 mm 15.9 ONO max 27.4 Maestrale 81 % 996 hPa 16 cielo coperto +12.1° perc. +11.1° prob. 72 % 31.5 O max 40.4 Ponente 67 % 996 hPa 19 cielo coperto +12° perc. +11° prob. 45 % 42.2 OSO max 50 Libeccio 67 % 998 hPa 22 nubi sparse +12.3° perc. +11.3° prob. 55 % 38.1 OSO max 49 Libeccio 65 % 999 hPa Il sole sorge alle ore 06:03 e tramonta alle ore 18:42

