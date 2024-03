Previsioni Meteo Milano: tutti i dettagli per il weekend

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Milano indicano un weekend variegato dal punto di vista meteorologico. Si partirà con piogge leggere e cielo coperto, per poi passare a Sabato con piogge intense e venti forti. Domenica vedrà un miglioramento con nubi sparse e piogge moderate. È consigliabile prestare attenzione alle condizioni del tempo e prepararsi adeguatamente per affrontare le variazioni climatiche. Le temperature si manterranno intorno ai +7,9°C durante la notte, salendo fino a +14,9°C nel pomeriggio di Sabato. L’umidità varierà dal 81% al 97%, con venti che potranno raggiungere i 44,2km/h.

Venerdì 29 Marzo

Notte: Durante la notte a Milano ci saranno nubi sparse con una copertura nuvolosa del 78%. La temperatura si attesterà sui +7,9°C con una percezione termica identica. Il vento soffierà a 3,2km/h provenendo da Nord – Nord Ovest con raffiche fino a 3,3km/h. Non sono previste precipitazioni, ma l’umidità sarà alta al 88% con una pressione atmosferica di 1009hPa.

Mattina: La mattina proseguirà con pioggia leggera e copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +7,9°C con una percezione termica leggermente inferiore. Il vento aumenterà la sua intensità, arrivando a 8,6km/h da Est – Nord Est con raffiche fino a 22,6km/h. Le precipitazioni saranno di 0.83mm con un’umidità al 94% e una pressione di 1014hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo resterà coperto al 100% con temperature che saliranno fino a +8,8°C. La percezione termica sarà leggermente più bassa. Il vento soffierà da Nord – Nord Ovest a 10,9km/h con raffiche fino a 10,9km/h. Non sono previste precipitazioni, ma l’umidità sarà al 92% con una pressione di 1014hPa.

Sera: La serata sarà caratterizzata da un cielo coperto al 100% con temperature intorno ai +8,9°C. La percezione termica sarà simile. Il vento sarà leggero, proveniente da Ovest – Sud Ovest a 8,1km/h con raffiche fino a 8,1km/h. Non sono previste precipitazioni, ma l’umidità sarà al 91% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

Sabato 30 Marzo

Notte: Durante la notte a Milano il cielo sarà coperto al 100% con temperature stabili intorno ai +8,9°C. La percezione termica sarà identica. Il vento soffierà da Sud Est a 4,4km/h con raffiche fino a 4,4km/h. Non sono previste precipitazioni, ma l’umidità sarà al 92% con una pressione di 1012hPa.

Mattina: La mattina inizierà con un cielo coperto al 100% e temperature che saliranno fino a +11,2°C. La percezione termica sarà leggermente più alta. Il vento aumenterà la sua intensità, arrivando a 35km/h da Est con raffiche fino a 35km/h. Non sono previste precipitazioni, ma l’umidità sarà al 93% con una pressione di 1010hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo resterà coperto al 100% con temperature che saliranno fino a +14,9°C. La percezione termica sarà leggermente più bassa. Il vento soffierà da Est – Sud Est a 44,2km/h con raffiche fino a 44,2km/h. Le precipitazioni saranno di 0.69mm con un’umidità all’81% e una pressione di 1005hPa.

Sera: La serata sarà caratterizzata da pioggia forte con copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +11,5°C con una percezione termica leggermente inferiore. Il vento sarà forte, proveniente da Sud – Sud Est a 32km/h con raffiche fino a 32km/h. Le precipitazioni saranno abbondanti, con 8.92mm di pioggia, un’umidità al 97% e una pressione atmosferica di 1002hPa.

Domenica 31 Marzo

Notte: Durante la notte a Milano ci sarà pioggia moderata con una copertura nuvolosa al 100%. La temperatura si attesterà sui +10,5°C con una percezione termica leggermente inferiore. Il vento soffierà a 6km/h provenendo da Nord – Nord Ovest con raffiche fino a 9,8km/h. Le precipitazioni saranno di 1.68mm con un’umidità al 96% e una pressione di 1004hPa.

Mattina: La mattina proseguirà con un cielo coperto al 99% e temperature intorno ai +10,3°C con una percezione termica simile. Il vento soffierà da Nord Est a 12,3km/h con raffiche fino a 12,3km/h. Non sono previste precipitazioni, ma l’umidità sarà alta al 96% con una pressione di 1004hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo presenterà nubi sparse con una copertura nuvolosa al 79%. Le temperature si manterranno intorno ai +9,6°C con una percezione termica leggermente inferiore. Il vento soffierà da Sud Est a 9,9km/h con raffiche fino a 9,9km/h. Non sono previste precipitazioni, ma l’umidità sarà al 94% con una pressione di 1006hPa.

Sera: La serata sarà caratterizzata da nubi sparse con una copertura nuvolosa all’81%. Le temperature si manterranno intorno ai +9,6°C con una percezione termica simile. Il vento sarà leggero, proveniente da Sud – Sud Est a 12,8km/h con raffiche fino a 12,8km/h. Non sono previste precipitazioni, ma l’umidità sarà al 95% con una pressione atmosferica di 1010hPa.

