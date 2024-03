Previsioni Meteo Ravenna: il bollettino per domani lunedì 18 marzo

MeteoWeb

Lunedì 18 Marzo a Ravenna si prevede una giornata caratterizzata da cielo coperto per gran parte della giornata, con nubi sparse solo in alcune fasce orarie. La copertura nuvolosa sarà molto elevata, con valori che si aggirano intorno al 100% durante la mattina e il pomeriggio, per poi diminuire leggermente nelle ore serali. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori che oscilleranno tra i +11°C e i +15,8°C. La temperatura percepita sarà leggermente inferiore alla temperatura effettiva, con valori che si attesteranno tra i +10,2°C e i +15,2°C.

Durante la giornata, il vento soffierà a velocità moderate, con intensità che varierà tra i 3,3km/h e i 14,3km/h. La direzione del vento sarà prevalentemente da Sud, Sud Ovest e Ovest, con alcune variazioni durante la giornata. Le raffiche di vento saranno presenti solo in alcune fasce orarie, mentre l’intensità del vento sarà per lo più classificata come brezza leggera.

Le precipitazioni saranno assenti durante l’intera giornata, con probabilità di pioggia che si attesteranno su valori molto bassi, tra il 12% e il 47%. L’umidità sarà abbastanza elevata, con valori che si manterranno intorno all’80%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile intorno ai 1015hPa.

In base alle previsioni meteo attuali, per i prossimi giorni a Ravenna si prevede un mantenimento delle condizioni di cielo coperto con nubi sparse, temperature che si manterranno piuttosto miti e assenza di precipitazioni significative. Si consiglia di monitorare costantemente gli aggiornamenti meteo per eventuali variazioni nelle previsioni.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +11.6° perc. +11° Assenti 6.8 OSO max 7 Libeccio 83 % 1019 hPa 4 nubi sparse +10.9° perc. +10.2° Assenti 7.5 O max 8.1 Ponente 85 % 1017 hPa 7 cielo coperto +12.1° perc. +11.4° Assenti 6.4 OSO max 8.6 Libeccio 78 % 1017 hPa 10 cielo coperto +14.9° perc. +14.2° Assenti 6.4 SO max 10.6 Libeccio 66 % 1016 hPa 13 cielo coperto +15.8° perc. +15.2° prob. 16 % 3.3 SSO max 9.6 Libeccio 64 % 1014 hPa 16 cielo coperto +14.8° perc. +14.3° prob. 36 % 9.3 S max 14.3 Ostro 73 % 1013 hPa 19 cielo coperto +13.2° perc. +12.7° prob. 34 % 5.1 S max 6.1 Ostro 82 % 1014 hPa 22 nubi sparse +11.8° perc. +11.3° prob. 13 % 3.5 ONO max 4 Maestrale 86 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:12 e tramonta alle ore 18:24

