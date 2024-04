Meteo Livorno, le previsioni per domani mercoledì 3 aprile

MeteoWeb

Mercoledì 3 Aprile a Livorno si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche mutevoli. Le previsioni del tempo indicano cielo coperto con piogge leggere nel pomeriggio e nella serata, con una copertura nuvolosa che si manterrà costante per gran parte della giornata.

Nella prima parte della giornata, dalla mattina al mezzogiorno, il cielo rimarrà coperto con probabilità di piogge leggere in aumento. Le temperature si manterranno intorno ai +14°C, con una percezione leggermente inferiore a causa della brezza che soffierà da Sud – Sud Est a velocità moderata.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, le condizioni meteorologiche peggioreranno con piogge leggere e una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +14,5°C, con raffiche di vento che potranno raggiungere i 21,1km/h provenienti da Sud.

La situazione continuerà a deteriorarsi nella sera, con piogge leggere che persistono e una copertura nuvolosa che si attesterà intorno all’80%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +13,5°C, con raffiche di vento che potranno arrivare fino a 37,9km/h da Ovest – Sud Ovest.

In conclusione, le previsioni meteo per Mercoledì 3 Aprile a Livorno indicano un’instabilità delle condizioni atmosferiche con piogge leggere e copertura nuvolosa costante. Si consiglia di prestare attenzione agli aggiornamenti meteo e di prendere le dovute precauzioni in caso di pioggia. Resta aggiornato sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni a Livorno per organizzare al meglio le tue attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +13.2° perc. +12.4° Assenti 15.8 O max 27.9 Ponente 70 % 1017 hPa 3 cielo coperto +12.5° perc. +11.9° prob. 1 % 2 SO max 10.5 Libeccio 77 % 1017 hPa 6 cielo coperto +11.8° perc. +11.1° prob. 8 % 9.6 E max 10.6 Levante 78 % 1016 hPa 9 cielo coperto +14.1° perc. +13.3° prob. 14 % 11 SSE max 17.1 Scirocco 64 % 1017 hPa 12 cielo coperto +14.7° perc. +14.2° prob. 23 % 19.9 S max 22.6 Ostro 77 % 1015 hPa 15 cielo coperto +14.5° perc. +14.1° prob. 33 % 16.5 S max 19 Ostro 79 % 1015 hPa 18 pioggia leggera +13.8° perc. +13.5° 0.46 mm 29.5 OSO max 37.9 Libeccio 86 % 1015 hPa 21 pioggia leggera +13.3° perc. +13° 0.2 mm 17.2 O max 26.7 Ponente 88 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 19:50

