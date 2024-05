Previsioni Meteo Pisa: tutti i dettagli per domani sabato 1 giugno

MeteoWeb

Sabato 1 Giugno a Pisa si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno al mattino e nubi sparse nel pomeriggio. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori che oscilleranno tra i +12,3°C delle prime ore del mattino e i +23,6°C del primo pomeriggio. La percezione della temperatura sarà leggermente inferiore rispetto ai valori reali, ma comunque gradevole.

Durante la mattina, il vento soffierà da Est con intensità variabile, mentre nel pomeriggio cambierà direzione provenendo da Ovest. Le raffiche di vento saranno presenti soprattutto nel primo pomeriggio, con velocità che potranno raggiungere i 14,9km/h. Le precipitazioni sono assenti per l’intera giornata, con un’umidità che si attesterà intorno al 50-60%.

Nel dettaglio, la mattina si presenterà con cielo sereno e temperature in aumento fino a raggiungere i +21,6°C verso le 10:00. Il vento sarà moderato da Est, con raffiche leggere.

Nel pomeriggio, le nubi sparse faranno la loro comparsa, con una copertura nuvolosa che aumenterà fino al 34% verso le 15:00. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +23,6°C, con vento proveniente da Ovest – Sud Ovest.

In serata, il cielo si libererà nuovamente dalle nubi, con una copertura nuvolosa che si ridurrà al 6% verso le 19:00. Le temperature caleranno gradualmente, raggiungendo i +15,6°C verso le 23:00, con vento proveniente da Est.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 1 Giugno a Pisa indicano una giornata piacevole, con temperature gradevoli e condizioni atmosferiche stabili. È consigliabile godersi una passeggiata in città o una giornata all’aria aperta, approfittando del clima mite e della bella atmosfera che caratterizzerà la giornata.

Tutti i dati meteo di Sabato 1 Giugno a Pisa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +13.3° perc. +12.7° Assenti 7.3 ENE max 7.3 Grecale 77 % 1011 hPa 3 cielo sereno +12.4° perc. +11.8° Assenti 9.5 ENE max 9.9 Grecale 81 % 1011 hPa 6 cielo sereno +15.5° perc. +15° Assenti 11.1 ENE max 12.9 Grecale 76 % 1013 hPa 9 cielo sereno +20.4° perc. +20° Assenti 8.6 E max 8.8 Levante 61 % 1014 hPa 12 cielo sereno +23.4° perc. +23.1° Assenti 4.8 NNE max 10.3 Grecale 51 % 1014 hPa 15 nubi sparse +22.5° perc. +22.3° prob. 12 % 14.9 OSO max 13.4 Libeccio 57 % 1014 hPa 18 nubi sparse +19.3° perc. +19.2° prob. 19 % 3.1 SO max 5 Libeccio 72 % 1015 hPa 21 poche nuvole +16.4° perc. +16.2° Assenti 4.9 E max 5.9 Levante 83 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 03:45 e tramonta alle ore 03:45

