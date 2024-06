Meteo Aosta, le previsioni per domani giovedì 20 giugno

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 20 Giugno ad Aosta mostrano un’alternanza di condizioni atmosferiche che influenzeranno la giornata. La mattina sarà caratterizzata da piogge leggere, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +20°C, con una percezione leggermente superiore.

Nel corso della giornata, le precipitazioni continueranno a interessare la zona, con intensità variabile. Nel pomeriggio, la probabilità di pioggia sarà ancora alta, con temperature che si manterranno stabili intorno ai +21°C. La copertura nuvolosa rimarrà elevata, con un’umidità che si attesterà intorno all’86-90%.

Nella serata, le piogge leggere proseguiranno, con una diminuzione della copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 95%. Le temperature tenderanno a scendere leggermente, mantenendosi intorno ai +19°C.

In base alle previsioni meteo attuali, per i prossimi giorni ad Aosta si prevede un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con una diminuzione delle precipitazioni e un graduale aumento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali variazioni improvvise.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +19° perc. +19.3° prob. 63 % 2.6 ENE max 3.9 Grecale 92 % 1023 hPa 3 cielo coperto +19.2° perc. +19.5° prob. 18 % 4.7 O max 4.7 Ponente 90 % 1023 hPa 6 cielo coperto +20.6° perc. +20.9° prob. 31 % 3.9 NNO max 4.6 Maestrale 86 % 1022 hPa 9 pioggia leggera +21.7° perc. +22.1° 0.26 mm 1.2 SSO max 2.1 Libeccio 81 % 1023 hPa 12 pioggia leggera +21° perc. +21.5° 0.51 mm 2.2 SE max 3.6 Scirocco 90 % 1023 hPa 15 cielo coperto +21.8° perc. +22.3° prob. 88 % 3.1 S max 4.6 Ostro 84 % 1022 hPa 18 cielo coperto +22.1° perc. +22.6° prob. 88 % 5.3 ENE max 8.8 Grecale 85 % 1022 hPa 21 cielo coperto +18.6° perc. +19° prob. 34 % 3.4 ENE max 4.7 Grecale 95 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 05:41 e tramonta alle ore 21:24

