Meteo Aosta, le previsioni per domani giovedì 27 giugno

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 27 Giugno ad Aosta mostrano un’alternanza di condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Al mattino, il cielo sarà sereno con una temperatura che si aggira intorno ai +23°C. Nel pomeriggio, è prevista l’arrivo di nuvole sparse con la possibilità di piogge leggere, accompagnate da un calo delle temperature che si attesteranno intorno ai +30°C. La sera, il cielo si coprirà ulteriormente, con un aumento della copertura nuvolosa e delle probabilità di pioggia, mentre le temperature scenderanno intorno ai +20°C.

Durante la notte, le condizioni meteorologiche saranno caratterizzate da nubi sparse e temperature intorno ai +16°C, con un’umidità che si manterrà intorno all’85% e una pressione atmosferica di 1015hPa.

Nel corso della mattina, il cielo rimarrà sereno con un graduale aumento delle temperature che raggiungeranno i +27°C. L’intensità del vento sarà di circa 5-6km/h proveniente da ovest.

Nel pomeriggio, le nuvole inizieranno a comparire, con la possibilità di piogge leggere e temperature che si manterranno intorno ai +30°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, arrivando a 9-10km/h.

In serata, il cielo si coprirà ulteriormente, con un aumento della copertura nuvolosa e delle probabilità di pioggia. Le temperature scenderanno intorno ai +20°C con una leggera brezza proveniente da ovest.

In base alle previsioni meteo attuali, per i prossimi giorni ad Aosta si prevede un’alternanza di condizioni atmosferiche, con possibili piogge e temperature che si manterranno su valori estivi. Si consiglia di monitorare costantemente l’evoluzione del meteo e di prendere le dovute precauzioni in caso di piogge.

Tutti i dati meteo di Giovedì 27 Giugno a Aosta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +16.8° perc. +16.8° Assenti 7.8 ONO max 7 Maestrale 85 % 1015 hPa 3 nubi sparse +16.6° perc. +16.5° Assenti 7.5 ONO max 6.8 Maestrale 84 % 1016 hPa 6 nubi sparse +21.1° perc. +21.2° Assenti 5.3 O max 8 Ponente 73 % 1014 hPa 9 cielo sereno +27.5° perc. +27.5° Assenti 4.9 O max 8 Ponente 44 % 1012 hPa 12 cielo sereno +30.6° perc. +29.9° Assenti 8 O max 12.5 Ponente 36 % 1011 hPa 15 pioggia leggera +30.6° perc. +30.1° 0.13 mm 9.5 ONO max 13.8 Maestrale 37 % 1012 hPa 18 nubi sparse +26.2° perc. +26.2° prob. 47 % 7.9 ONO max 9.3 Maestrale 61 % 1014 hPa 21 nubi sparse +20.8° perc. +20.8° prob. 36 % 8.9 ONO max 9.6 Maestrale 73 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 05:44 e tramonta alle ore 21:24

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.