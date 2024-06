Previsioni Meteo Aosta: tutti i dettagli per domani domenica 23 giugno

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 23 Giugno ad Aosta indicano condizioni variabili nel corso della giornata. Al mattino, ci saranno nubi sparse con una copertura nuvolosa che varierà tra il 20% e il 45%. Le temperature si manterranno intorno ai +15°C – +18°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest – Nord Ovest con velocità intorno ai 5km/h – 8km/h. L’umidità si attesterà intorno al 70% – 80% e la pressione atmosferica sarà di circa 1014hPa – 1015hPa.

Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche tenderanno a peggiorare con l’arrivo di piogge leggere. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 98%, con temperature che si manterranno intorno ai +17°C – +20°C. Il vento soffierà da Sud Est con intensità tra i 4km/h e i 7km/h. Le precipitazioni potrebbero raggiungere i 0.9mm di pioggia, con un’umidità che salirà al 72% – 76%.

In serata, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 86% – 93%. Le temperature scenderanno leggermente, mantenendosi intorno ai +15°C – +19°C. Il vento continuerà a provenire da Est – Sud Est con una velocità tra i 4km/h e i 7km/h. L’umidità aumenterà fino all’89% – 92% e la pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1016hPa – 1017hPa.

In conclusione, Domenica 23 Giugno ad Aosta si prevede una giornata con nubi sparse al mattino, seguite da piogge leggere nel pomeriggio e un cielo coperto la sera. Le temperature si manterranno fresche, con un aumento dell’umidità nel corso della giornata. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in evoluzione e di prepararsi adeguatamente per affrontare eventuali precipitazioni.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +11.9° perc. +11.4° prob. 21 % 10.3 ONO max 13.2 Maestrale 87 % 1016 hPa 3 nubi sparse +11.4° perc. +10.8° Assenti 8.8 O max 10.2 Ponente 87 % 1016 hPa 6 nubi sparse +15.2° perc. +14.7° Assenti 7.9 ONO max 12.4 Maestrale 72 % 1015 hPa 9 pioggia leggera +17.4° perc. +16.8° 0.61 mm 5.8 ESE max 6.6 Scirocco 63 % 1015 hPa 12 pioggia leggera +17.3° perc. +17.1° 0.17 mm 7.4 SE max 6.3 Scirocco 74 % 1016 hPa 15 cielo coperto +20.5° perc. +20.3° prob. 16 % 6.5 E max 6.5 Levante 65 % 1014 hPa 18 cielo coperto +19.6° perc. +19.6° prob. 38 % 5.7 E max 7.4 Levante 74 % 1014 hPa 21 cielo coperto +15.7° perc. +15.7° prob. 17 % 5.4 ESE max 5.9 Scirocco 89 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 05:42 e tramonta alle ore 21:24

