Meteo Abbiategrasso, le previsioni per domani mercoledì 10 luglio

Le previsioni meteo per Mercoledì 10 Luglio ad Abbiategrasso prevedono condizioni generalmente stabili e soleggiate per gran parte della giornata. La temperatura massima raggiungerà i 30,6°C nel pomeriggio, con una percezione di calore che potrà arrivare fino a 32,5°C. La copertura nuvolosa sarà quasi assente, con un piccolo aumento delle nubi nel corso della mattinata.

Durante la notte, il cielo sarà per lo più sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 22°C. Le prime ore del mattino vedranno un leggero aumento della copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni in vista. Le temperature si manterranno piacevoli, con valori intorno ai 21-23°C.

Nel corso della mattina, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una temperatura che salirà gradualmente fino a superare i 26°C. La percezione di calore sarà leggermente più alta a causa dell’umidità che si attesterà intorno al 63-67%. Il vento soffierà con intensità leggera da Ovest – Sud Ovest.

Nel pomeriggio, il cielo sarà sereno e la temperatura raggiungerà il suo picco massimo, con valori intorno ai 30-31°C. L’umidità si manterrà intorno al 53-55%, mentre il vento sarà ancora leggero proveniente da Ovest – Sud Ovest.

In serata, le condizioni rimarranno stabili con un cielo sereno e temperature che si abbasseranno gradualmente fino a 22-24°C. Il vento potrebbe aumentare leggermente di intensità, ma senza particolari variazioni nelle condizioni meteorologiche.

In conclusione, Mercoledì 10 Luglio ad Abbiategrasso si prospetta una giornata calda e soleggiata, ideale per trascorrere del tempo all’aperto. Le temperature si manterranno elevate, ma senza raggiungere valori eccessivi. Le condizioni meteo si prevedono stabili anche per i prossimi giorni, con temperature che dovrebbero rimanere su livelli simili.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 10 Luglio a Abbiategrasso

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +22.1° perc. +22.6° Assenti 5 NNO max 5.6 Maestrale 84 % 1016 hPa 3 cielo sereno +20.9° perc. +21.2° Assenti 5 NO max 6.6 Maestrale 83 % 1016 hPa 6 nubi sparse +22.7° perc. +23° Assenti 4.1 NO max 6.8 Maestrale 76 % 1016 hPa 9 nubi sparse +26.9° perc. +28.2° prob. 1 % 3.5 OSO max 3 Libeccio 63 % 1016 hPa 12 nubi sparse +29.8° perc. +31.5° prob. 4 % 5.8 SO max 4.9 Libeccio 55 % 1015 hPa 15 cielo sereno +30.6° perc. +32.5° prob. 15 % 3.4 OSO max 3.4 Libeccio 53 % 1014 hPa 18 cielo sereno +27.8° perc. +30.7° prob. 13 % 6.5 SO max 9.9 Libeccio 73 % 1014 hPa 21 cielo sereno +24.4° perc. +25° prob. 25 % 6.3 O max 9 Ponente 80 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 05:48 e tramonta alle ore 21:11

