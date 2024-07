Meteo Cascina, le previsioni per domani venerdì 12 luglio

MeteoWeb

Venerdì 12 Luglio a Cascina si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo stabili e soleggiate. Le previsioni del tempo indicano cielo sereno per gran parte della giornata, con la comparsa di nubi sparse solo in serata.

Meteo a Cascina:

Mattina: La giornata inizierà con cielo sereno e temperature gradevoli. Le prime ore del mattino saranno caratterizzate da una leggera brezza proveniente dall’Est, con una temperatura che si attesterà intorno ai +23,3°C.

Pomeriggio: Nel corso del pomeriggio il cielo resterà sereno, con un graduale aumento delle temperature. Le condizioni meteo saranno ideali per chiunque desideri trascorrere del tempo all’aperto, con una temperatura massima che raggiungerà i +32,1°C.

Sera: Verso sera, si potranno osservare nubi sparse che andranno ad aumentare leggermente la copertura nuvolosa. Le temperature si manterranno comunque piacevoli, con valori intorno ai +26,2°C.

Considerazioni Finali:

Le previsioni meteo per Venerdì 12 Luglio a Cascina indicano una giornata estiva con cielo sereno e temperature in aumento nel corso della giornata. Le condizioni atmosferiche si manterranno stabili, con la comparsa di nubi solo in serata. È consigliabile godersi la giornata all’aria aperta, approfittando del clima favorevole che caratterizzerà la località.

Tutti i dati meteo di Venerdì 12 Luglio a Cascina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +19.9° perc. +20.3° Assenti 3 ENE max 3.2 Grecale 91 % 1014 hPa 4 cielo sereno +19.2° perc. +19.6° Assenti 3.2 E max 3.1 Levante 90 % 1013 hPa 7 cielo sereno +25.8° perc. +26.1° Assenti 1.3 E max 2.4 Levante 64 % 1013 hPa 10 cielo sereno +31.2° perc. +32° Assenti 12.1 O max 13.6 Ponente 45 % 1012 hPa 13 cielo sereno +32° perc. +32.7° Assenti 15.8 O max 20 Ponente 42 % 1011 hPa 16 cielo sereno +29.5° perc. +30.4° Assenti 13.5 O max 18.5 Ponente 50 % 1011 hPa 19 cielo sereno +23° perc. +23.5° Assenti 6.7 O max 6.3 Ponente 82 % 1010 hPa 22 nubi sparse +21.5° perc. +22.1° Assenti 4.8 OSO max 5 Libeccio 90 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 05:50 e tramonta alle ore 20:57

