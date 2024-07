Meteo Corsico, le previsioni per domani venerdì 26 luglio

MeteoWeb

Venerdì 26 Luglio a Corsico si prevedono condizioni meteo generalmente stabili e soleggiate, con temperature in lieve aumento nel corso della giornata. Le prime ore del mattino saranno caratterizzate da nubi sparse con una copertura nuvolosa che varierà tra il 50% e il 74%, e temperature comprese tra i +20,7°C e i +22,8°C. Durante la mattina e il pomeriggio il cielo si presenterà sereno o con poche nuvole, con una copertura nuvolosa che oscillerà tra lo 0% e il 32%, e temperature che raggiungeranno i +30,3°C. Nel tardo pomeriggio e sera la situazione rimarrà stabile, con poche nuvole e temperature che si attesteranno intorno ai +28°C.

Le previsioni meteo per Venerdì 26 Luglio a Corsico indicano una giornata piacevole e estiva, con un clima caldo ma non eccessivamente afoso. La velocità del vento sarà generalmente leggera, con raffiche che potranno raggiungere i 10,5km/h durante la notte e la mattina. Non sono previste precipitazioni e l’umidità si manterrà intorno al 50-75%.

In base alla situazione attuale, per i prossimi giorni a Corsico si prevede un mantenimento delle condizioni meteo stabili, con temperature che potrebbero subire variazioni ma senza particolari cambiamenti significativi. Si consiglia di prestare attenzione alle eventuali variazioni delle previsioni del tempo nelle prossime ore per eventuali aggiornamenti sulle condizioni meteo a Corsico.

Tutti i dati meteo di Venerdì 26 Luglio a Corsico

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +22.2° perc. +22.4° prob. 1 % 8.2 ENE max 19.3 Grecale 74 % 1012 hPa 3 nubi sparse +21° perc. +21.1° prob. 1 % 6.6 E max 12.5 Levante 75 % 1012 hPa 6 nubi sparse +22.7° perc. +22.8° prob. 3 % 5.8 E max 9.5 Levante 68 % 1013 hPa 9 cielo sereno +27.3° perc. +27.9° prob. 15 % 6.9 SE max 8 Scirocco 52 % 1013 hPa 12 nubi sparse +29° perc. +29.6° prob. 34 % 5.8 SSE max 7.1 Scirocco 49 % 1012 hPa 15 nubi sparse +30.3° perc. +31.2° prob. 26 % 7.8 SSE max 6.9 Scirocco 48 % 1011 hPa 18 poche nuvole +28° perc. +29.4° prob. 25 % 3.7 S max 6 Ostro 60 % 1012 hPa 21 cielo sereno +24.6° perc. +25° prob. 50 % 0.8 E max 2.2 Levante 70 % 1014 hPa

