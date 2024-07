Meteo Imperia, le previsioni per domani giovedì 18 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 18 Luglio a Imperia mostrano condizioni generalmente stabili durante la giornata. Al mattino il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa, mentre nel pomeriggio si prevedono deboli piogge intermittenti. Le temperature oscilleranno tra i +23,9°C e i +29,3°C, con una percezione di caldo che potrà arrivare fino a +32,2°C. Il vento soffierà a velocità variabile tra i 1,9km/h e i 15,8km/h, con raffiche leggere fino a 18,8km/h. L’umidità si attesterà intorno al 64%-85%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile sui 1016-1018hPa.

Nel dettaglio, la mattina si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 62%. Le temperature saranno comprese tra i +25,7°C e i +28°C, con una percezione di caldo che raggiungerà i +30,9°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Est a 3,8km/h, aumentando leggermente nel corso della mattinata.

Nel pomeriggio, a partire dalle ore 13:00, è prevista la presenza di piogge leggere con una copertura nuvolosa intorno al 13%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +28,7°C, con una percezione di caldo che potrà arrivare fino a +32,1°C. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest a 11,7km/h, con raffiche fino a 15,8km/h.

La sera si concluderà con un cielo sereno e una temperatura che si attesterà intorno ai +25,7°C. Il vento soffierà da Ovest – Nord Ovest a 9,9km/h, mantenendo una velocità costante durante le ore notturne.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni atmosferiche con un cielo generalmente sereno e temperature in lieve aumento. Tuttavia, è consigliabile monitorare costantemente gli aggiornamenti meteo per eventuali variazioni improvvise delle condizioni atmosferiche a Imperia.

Tutti i dati meteo di Giovedì 18 Luglio a Imperia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +23.9° perc. +24.6° Assenti 5.1 NO max 5.1 Maestrale 85 % 1016 hPa 3 cielo coperto +24° perc. +24.6° Assenti 5.8 NO max 5.7 Maestrale 83 % 1016 hPa 6 nubi sparse +25.7° perc. +26.3° Assenti 1.9 NNE max 3.8 Grecale 76 % 1017 hPa 9 cielo sereno +28° perc. +30.2° prob. 12 % 6.1 SSE max 6.6 Scirocco 66 % 1018 hPa 12 pioggia leggera +28.4° perc. +31.2° 0.24 mm 8.9 SO max 10.4 Libeccio 69 % 1018 hPa 15 poche nuvole +29.2° perc. +32.1° prob. 23 % 11.3 OSO max 14.1 Libeccio 64 % 1017 hPa 18 cielo sereno +27.5° perc. +30.2° prob. 19 % 14.9 OSO max 18.4 Libeccio 75 % 1016 hPa 21 cielo sereno +26° perc. +26° Assenti 13.1 ONO max 17.9 Maestrale 77 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:05 e tramonta alle ore 21:03

