Meteo Novate Milanese, le previsioni per domani domenica 28 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 28 Luglio a Novate Milanese indicano condizioni generalmente stabili durante la giornata, con un’alternanza di cielo sereno e poche nuvole. Tuttavia, nel corso della serata sono attese precipitazioni sotto forma di piogge leggere.

Durante la notte, il cielo sarà per lo più sereno con una leggera copertura nuvolosa intorno al 10%. Le temperature si manterranno intorno ai +23°C, con una lieve brezza proveniente da Ovest – Sud Ovest.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 5%. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i +30°C verso le ore centrali della mattinata. Il vento soffierà da Sud Ovest con una velocità di circa 7km/h.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa inferiore al 5%. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +33°C, con una leggera brezza proveniente sempre da Sud – Sud Ovest.

In serata, la situazione meteorologica cambierà leggermente con l’arrivo di piogge leggere. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 6%, e le temperature si abbasseranno leggermente, mantenendosi intorno ai +27°C. Il vento cambierà direzione provenendo da Est – Sud Est con una velocità di circa 0,7km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 28 Luglio a Novate Milanese prevedono una giornata principalmente soleggiata e calda, con possibili piogge leggere durante la serata. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni climatiche e di essere preparati per eventuali precipitazioni.

Tutti i dati meteo di Domenica 28 Luglio a Novate Milanese

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +23.9° perc. +24.6° 0.2 mm 1.6 OSO max 3.2 Libeccio 86 % 1017 hPa 3 cielo sereno +23.1° perc. +23.8° Assenti 1.6 ONO max 2.5 Maestrale 89 % 1017 hPa 6 cielo sereno +24.2° perc. +24.9° Assenti 2.8 OSO max 4.7 Libeccio 82 % 1018 hPa 9 cielo sereno +30° perc. +32° Assenti 7 SO max 6.9 Libeccio 56 % 1018 hPa 12 cielo sereno +32.8° perc. +35° Assenti 12.1 SSO max 8.9 Libeccio 47 % 1017 hPa 15 cielo sereno +33.3° perc. +35.4° prob. 7 % 10.5 SSO max 7.2 Libeccio 45 % 1015 hPa 18 cielo sereno +30.8° perc. +33.4° prob. 18 % 7.3 SSO max 9.7 Libeccio 55 % 1015 hPa 21 pioggia leggera +27.3° perc. +29.4° 0.22 mm 0.7 ESE max 2.7 Scirocco 70 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:06 e tramonta alle ore 20:53

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.