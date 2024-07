Meteo Peschiera Borromeo, le previsioni per domani giovedì 18 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 18 Luglio a Peschiera Borromeo mostrano un’alternanza di condizioni atmosferiche nel corso della giornata. La mattina si prevede un cielo sereno con una leggera copertura nuvolosa, mentre nel pomeriggio e verso sera il cielo sarà completamente sereno. Le temperature si manterranno elevate durante l’intera giornata, con valori massimi attesi nel primo pomeriggio.

Durante la notte, si registreranno nubi sparse con una copertura nuvolosa intorno all’80%. Le temperature si attesteranno intorno ai +21°C con una leggera brezza di vento proveniente da Nord Est.

Al risveglio, la mattina sarà caratterizzata da piogge leggere con una copertura nuvolosa del 63%. Le temperature saranno intorno ai +23°C con una lieve brezza di vento che soffierà da Sud – Sud Ovest.

Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà e il sole farà capolino con una copertura nuvolosa quasi assente. Le temperature saliranno fino a toccare i +31°C con una brezza leggera che soffierà da Sud Est.

In serata, il cielo sarà completamente sereno con una copertura nuvolosa al 1%. Le temperature si attesteranno intorno ai +25°C con una leggera brezza di vento che soffierà da Nord Est.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Peschiera Borromeo indicano un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un cielo prevalentemente sereno e temperature elevate. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni climatiche e di adattarsi di conseguenza per godere al meglio della giornata.

Tutti i dati meteo di Giovedì 18 Luglio a Peschiera Borromeo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +23.2° perc. +23.8° 0.11 mm 3.3 NNE max 3.9 Grecale 85 % 1016 hPa 3 nubi sparse +21.6° perc. +22.2° prob. 19 % 3.2 NE max 3.9 Grecale 90 % 1017 hPa 6 pioggia leggera +23° perc. +23.6° 0.54 mm 1.5 SSO max 2.1 Libeccio 86 % 1018 hPa 9 cielo sereno +27.7° perc. +29.6° prob. 31 % 5.7 ESE max 7.8 Scirocco 65 % 1018 hPa 12 cielo sereno +30.9° perc. +33.4° prob. 12 % 7.1 SE max 7.1 Scirocco 55 % 1017 hPa 15 cielo sereno +31.5° perc. +33.9° prob. 8 % 7.2 SSE max 5.3 Scirocco 52 % 1016 hPa 18 cielo sereno +29° perc. +32° prob. 7 % 5.7 SSO max 8.8 Libeccio 66 % 1016 hPa 21 cielo sereno +25.6° perc. +26.2° prob. 4 % 3.9 NO max 3.9 Maestrale 76 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 05:54 e tramonta alle ore 21:03

