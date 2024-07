Meteo Pioltello, le previsioni per domani venerdì 12 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 12 Luglio a Pioltello prevedono condizioni meteorologiche variabili durante la giornata.

Durante la notte, si potranno verificare piogge leggere con una copertura nuvolosa che varierà tra il 25% e il 74%. Le temperature oscilleranno tra i +22°C e i +25°C, con una leggera brezza di vento proveniente da diverse direzioni.

Al mattino, le precipitazioni tenderanno ad intensificarsi, con piogge moderate che potrebbero interessare la zona. La copertura nuvolosa sarà molto alta, raggiungendo il 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +23°C – +26°C, con venti leggeri che soffieranno principalmente da sud e sud-ovest.

Nel pomeriggio, le piogge continueranno a interessare la zona, con intensità variabile. La copertura nuvolosa si attesterà intorno al 45% – 78%, mentre le temperature massime potrebbero raggiungere i +28°C – +28,9°C. I venti saranno moderati, provenienti principalmente da sud e sud-est.

In serata, le precipitazioni tenderanno a diminuire, ma la copertura nuvolosa rimarrà abbastanza alta, con valori intorno al 27% – 51%. Le temperature si manterranno piuttosto stabili, intorno ai +22°C – +24,8°C, con venti che potrebbero aumentare di intensità provenendo da ovest e nord-ovest.

In conclusione, le previsioni meteo per Pioltello indicano una giornata caratterizzata da piogge intermittenti e da una copertura nuvolosa abbastanza diffusa. Le temperature si manterranno su valori tipici del periodo estivo, con venti di intensità variabile. È consigliabile prestare attenzione alle condizioni del tempo e munirsi di un ombrello in caso di pioggia. Restate aggiornati per ulteriori informazioni sulle previsioni del tempo nei prossimi giorni a Pioltello.

Tutti i dati meteo di Venerdì 12 Luglio a Pioltello

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +24.1° perc. +24.8° 0.6 mm 1.6 SE max 3.3 Scirocco 84 % 1013 hPa 3 pioggia leggera +22.5° perc. +23.2° 0.15 mm 2.2 NE max 2.8 Grecale 92 % 1012 hPa 6 pioggia leggera +22.9° perc. +23.6° 0.84 mm 2.1 O max 3.1 Ponente 91 % 1013 hPa 9 pioggia moderata +25.4° perc. +26.2° 1.51 mm 5 SSO max 4.6 Libeccio 84 % 1012 hPa 12 pioggia leggera +28.9° perc. +31.8° 0.95 mm 4.1 SSE max 6.1 Scirocco 66 % 1010 hPa 15 pioggia leggera +28.6° perc. +31.6° 0.8 mm 5.5 SSE max 8.6 Scirocco 69 % 1009 hPa 18 pioggia moderata +26.2° perc. +26.2° 1.07 mm 5.4 ENE max 5.7 Grecale 81 % 1007 hPa 21 pioggia leggera +22.8° perc. +23.4° 0.17 mm 10.2 ONO max 17.6 Maestrale 88 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 05:48 e tramonta alle ore 21:08

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.