Meteo San Miniato, le previsioni per domani mercoledì 24 luglio

Mercoledì 24 Luglio a San Miniato si prevedono condizioni meteo stabili e calde. La giornata inizierà con cielo sereno durante la notte e le prime ore del mattino, con temperature intorno ai +22°C. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente verso le prime ore del mattino, ma le condizioni rimarranno generalmente asciutte.

Durante la mattina, le nubi sparse tenderanno ad aumentare, con una probabilità di piogge assenti e temperature che saliranno fino a +33,7°C. Nel pomeriggio, il cielo si coprirà ulteriormente, con una probabilità di piogge che aumenterà fino al 15% e temperature che raggiungeranno i +36,7°C. La brezza leggera proveniente dall’Est – Nord Est contribuirà a mitigare leggermente il caldo.

Nel tardo pomeriggio e sera, le nubi si diraderanno leggermente, ma la probabilità di piogge rimarrà intorno al 10%. Le temperature caleranno gradualmente, ma resteranno piuttosto elevate, con valori intorno ai +30°C.

In conclusione, le previsioni meteo per Mercoledì 24 Luglio a San Miniato indicano una giornata calda con nubi sparse e possibilità di piogge nel pomeriggio. Le temperature massime toccheranno i +36,7°C, mentre la minima si attesterà sui +22°C. Per i prossimi giorni, si prevede un mantenimento delle condizioni meteo simili, con temperature elevate e possibili precipitazioni nel pomeriggio. Bisognerà prestare attenzione alle temperature elevate e mantenere un’adeguata idratazione durante la giornata.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 24 Luglio a San Miniato

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +21.7° perc. +22.2° Assenti 0.3 NNO max 1.1 Maestrale 87 % 1013 hPa 4 cielo sereno +21.1° perc. +21.5° Assenti 2 NE max 2.4 Grecale 87 % 1012 hPa 7 cielo sereno +26.9° perc. +27.7° Assenti 4.9 ENE max 7.8 Grecale 56 % 1012 hPa 10 nubi sparse +33.7° perc. +33° Assenti 10.6 ENE max 10.8 Grecale 31 % 1011 hPa 13 cielo coperto +36.6° perc. +35.6° prob. 15 % 6.5 NE max 8.4 Grecale 24 % 1009 hPa 16 nubi sparse +34.4° perc. +34.2° prob. 10 % 16.8 N max 16.7 Tramontana 32 % 1008 hPa 19 cielo sereno +27.6° perc. +28.2° prob. 9 % 8.4 NNE max 15.2 Grecale 52 % 1009 hPa 22 cielo sereno +24° perc. +24.3° prob. 9 % 4.6 NNE max 8.3 Grecale 67 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 04:25 e tramonta alle ore 04:25

