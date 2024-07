Previsioni Meteo Aosta: tutti i dettagli per domani giovedì 18 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 18 Luglio ad Aosta mostrano una giornata con variazioni climatiche significative. Al mattino, il cielo sarà per lo più sereno con una leggera copertura nuvolosa intorno al 11%. Le temperature si attesteranno intorno ai +22°C, ma con una percezione termica leggermente superiore, intorno ai +22,4°C. Il vento soffierà da Nord Est a una velocità di circa 3,6km/h, con raffiche leggere.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica cambierà leggermente con l’arrivo di nubi sparse e la probabilità di piogge leggere intorno al 11%. Le temperature saliranno fino a +30°C con una percezione termica di +30,4°C. Il vento cambierà direzione verso Est – Sud Est con una velocità di 5,7km/h.

In serata, le condizioni meteorologiche continueranno a peggiorare con piogge leggere e una copertura nuvolosa intorno al 23%. Le temperature scenderanno a +20,5°C con una percezione termica di +20,6°C. Il vento soffierà da Ovest a una velocità di 5,1km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni ad Aosta indicano un’instabilità atmosferica persistente con possibili piogge leggere e variazioni nelle temperature. È consigliabile prestare attenzione all’evoluzione delle condizioni meteorologiche e prepararsi adeguatamente per affrontare eventuali cambiamenti improvvisi.

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +19.1° perc. +19.5° Assenti 0.7 NO max 1.2 Maestrale 91 % 1022 hPa 4 nubi sparse +18.5° perc. +18.8° Assenti 2.1 NO max 2.5 Maestrale 93 % 1023 hPa 7 poche nuvole +23.7° perc. +24.1° Assenti 2.5 NE max 3.6 Grecale 75 % 1022 hPa 10 poche nuvole +28.8° perc. +29.8° Assenti 4 E max 3.9 Levante 53 % 1021 hPa 13 poche nuvole +31.6° perc. +31.4° prob. 40 % 5.7 SE max 9.8 Scirocco 38 % 1019 hPa 16 pioggia leggera +30.4° perc. +31.4° 0.2 mm 3.5 ENE max 8.9 Grecale 48 % 1019 hPa 19 pioggia leggera +23.9° perc. +24.3° 0.13 mm 3 NNO max 5.8 Maestrale 74 % 1021 hPa 22 cielo sereno +21.1° perc. +21.3° prob. 22 % 5 ONO max 4.9 Maestrale 76 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:01 e tramonta alle ore 21:12

