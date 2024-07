Previsioni Meteo Bollate: il bollettino per il weekend 12 – 14 Luglio

MeteoWeb

Pioggia leggera caratterizzerà il venerdì a Bollate, con temperature intorno ai 22-28°C. Il vento varierà da Ovest a Sud, con raffiche fino a 12,9km/h. L’umidità sarà elevata, con precipitazioni fino a 0.78mm. Sabato, si prevede ancora pioggia leggera e cielo coperto, con temperature tra 20-24°C. Il vento sarà prevalentemente da Nord, con raffiche fino a 17,1km/h. Domenica, il cielo si schiarirà con temperature fino a 29°C e vento da Sud. L’umidità diminuirà, senza precipitazioni. Il fine settimana sarà variabile, alternando piogge e momenti di bel tempo. È consigliabile monitorare le previsioni per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Venerdì 12 Luglio

Notte

Durante la notte a Bollate, pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 100% caratterizzerà le prime ore del venerdì. Le temperature si manterranno intorno ai 22°C, con una percezione di 23°C. Il vento soffierà da Ovest – Nord Ovest a una velocità di 6,1km/h, con raffiche fino a 10,9km/h. Le precipitazioni raggiungeranno i 0.59mm con un’umidità dell’88% e una pressione atmosferica di 1013hPa.

Mattina

La mattina si prevede pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 99%. Le temperature saliranno fino a 25°C, con una percezione di 26°C. Il vento proveniente da Sud soffierà a 7,3km/h, con raffiche fino a 7km/h. Le precipitazioni saranno di circa 0.14mm con un’umidità del 75% e una pressione atmosferica di 1012hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio, il tempo a Bollate sarà caratterizzato da pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 35%. Le temperature massime raggiungeranno i 28°C, con una percezione di 31°C. Il vento proveniente da Sud soffierà a 7,5km/h, con raffiche fino a 7km/h. Le precipitazioni saranno di circa 0.57mm con un’umidità del 64% e una pressione atmosferica di 1009hPa.

Sera

In serata, si prevede ancora pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 44%. Le temperature si attesteranno intorno ai 22°C, con una percezione di 22°C. Il vento proveniente da Ovest – Sud Ovest soffierà a 12,9km/h, con raffiche fino a 12,9km/h. Le precipitazioni saranno di circa 0.78mm con un’umidità dell’91% e una pressione atmosferica di 1007hPa.

Sabato 13 Luglio

Notte

Durante la notte a Bollate, si prevede pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 80%. Le temperature si manterranno intorno ai 20°C, con una percezione di 21°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Ovest a una velocità di 17,1km/h, con raffiche fino a 8,6km/h. Le precipitazioni raggiungeranno i 0.47mm con un’umidità del 93% e una pressione atmosferica di 1008hPa.

Mattina

La mattina di sabato sarà caratterizzata da pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 98%. Le temperature saliranno fino a 20°C, con una percezione di 21°C. Il vento proveniente da Nord – Nord Est soffierà a 3,7km/h, con raffiche fino a 3,7km/h. Le precipitazioni saranno di circa 0.12mm con un’umidità dell’84% e una pressione atmosferica di 1010hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio, si prevede cielo coperto con una copertura nuvolosa del 98%. Le temperature massime raggiungeranno i 24°C, con una percezione di 25°C. Il vento proveniente da Sud Ovest soffierà a 2,6km/h, con raffiche fino a 2,4km/h. Non sono previste precipitazioni, con un’umidità del 72% e una pressione atmosferica di 1010hPa.

Sera

In serata, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 23°C, con una percezione di 23°C. Il vento proveniente da Nord – Nord Ovest soffierà a 5,2km/h, con raffiche fino a 5,2km/h. Non sono previste precipitazioni, con un’umidità dell’79% e una pressione atmosferica di 1010hPa.

Domenica 14 Luglio

Notte

Durante la notte a Bollate, si prevede cielo coperto con una copertura nuvolosa del 95%. Le temperature si manterranno intorno ai 21°C, con una percezione di 21°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Ovest a una velocità di 4,6km/h, con raffiche fino a 4,6km/h. Non sono previste precipitazioni, con un’umidità dell’83% e una pressione atmosferica di 1012hPa.

Mattina

La mattina di domenica sarà caratterizzata da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 52%. Le temperature saliranno fino a 20°C, con una percezione di 20°C. Il vento proveniente da Nord – Nord Ovest soffierà a 4km/h, con raffiche fino a 4km/h. Non sono previste precipitazioni, con un’umidità dell’84% e una pressione atmosferica di 1011hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio, si prevede poche nuvole con una copertura nuvolosa del 18%. Le temperature massime raggiungeranno i 29°C, con una percezione di 30°C. Il vento proveniente da Sud – Sud Ovest soffierà a 5,1km/h, con raffiche fino a 5,1km/h. Non sono previste precipitazioni, con un’umidità del 51% e una pressione atmosferica di 1012hPa.

Sera

In serata, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dell’0%. Le temperature si attesteranno intorno ai 23°C, con una percezione di 23°C. Il vento proveniente da Nord – Nord Ovest soffierà a 3km/h, con raffiche fino a 3km/h. Non sono previste precipitazioni, con un’umidità dell’80% e una pressione atmosferica di 1014hPa.

Conclusioni

Il fine settimana a Bollate si preannuncia variabile, con piogge e schiarite alternate. È consigliabile tenere d’occhio le previsioni meteo per organizzare al meglio le attività all’aperto. Sia sabato che domenica offriranno momenti di bel tempo, ideali per godersi la giornata all’aria aperta, ma è sempre bene essere preparati per eventuali piogge.

