Previsioni Meteo Bollate: tutti i dettagli per domani giovedì 11 luglio

Le previsioni meteo a Bollate per Giovedì 11 Luglio mostrano condizioni stabili e soleggiate per l’intera giornata. La temperatura massima si attesterà intorno ai 31,8°C nel primo pomeriggio, con una sensazione termica che potrà superare i 33,6°C. Il vento soffierà a velocità moderata, con raffiche leggere prevalentemente da sud.

Nel dettaglio, la mattina si presenterà con un cielo sereno e una temperatura che raggiungerà i 28,5°C intorno alle 09:00, con una percezione di caldo che potrà superare i 30°C. Il vento sarà leggero proveniente da sud-ovest.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno e le temperature continueranno a salire, con il picco massimo atteso intorno alle 14:00. Si consiglia di prestare attenzione alle ore più calde della giornata per evitare l’esposizione diretta al sole.

La sera si presenterà ancora con condizioni di cielo sereno, ma con una graduale diminuzione delle temperature. Verso le 23:00 la temperatura si attesterà intorno ai 25°C, con una leggera brezza proveniente da nord.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Bollate indicano un mantenimento delle condizioni di bel tempo e caldo estivo. Si consiglia di prestare attenzione alle ore più calde della giornata, idratandosi adeguatamente e evitando l’esposizione prolungata al sole. Restate aggiornati per eventuali variazioni delle condizioni meteo e godetevi le giornate estive a Bollate.

Tutti i dati meteo di Giovedì 11 Luglio a Bollate

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +23.4° perc. +24° prob. 27 % 4.7 O max 8.6 Ponente 82 % 1015 hPa 3 cielo sereno +22.3° perc. +22.7° Assenti 4 NO max 6 Maestrale 80 % 1015 hPa 6 cielo sereno +23.9° perc. +24.2° Assenti 2.2 NO max 4.2 Maestrale 72 % 1016 hPa 9 cielo sereno +28.5° perc. +30° Assenti 3.9 SO max 2.8 Libeccio 58 % 1016 hPa 12 cielo sereno +31.3° perc. +33.1° Assenti 6.8 SSO max 4.8 Libeccio 50 % 1015 hPa 15 cielo sereno +31.7° perc. +33.6° prob. 1 % 6.5 S max 4.5 Ostro 49 % 1013 hPa 18 cielo sereno +28.9° perc. +32.2° prob. 8 % 5.4 SSO max 9.4 Libeccio 68 % 1013 hPa 21 cielo sereno +26° perc. +26° prob. 21 % 1.9 NNO max 2.2 Maestrale 77 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 05:48 e tramonta alle ore 21:10

