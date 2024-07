Previsioni Meteo Cecina: tutti i dettagli per domani giovedì 1 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 1 Agosto a Cecina indicano condizioni di bel tempo per l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà praticamente assente con cielo sereno per tutto il giorno. Le temperature si manterranno elevate, con valori massimi attesi intorno ai 30-31°C durante le ore centrali del giorno.

Nelle prime ore del mattino, la temperatura si attesterà intorno ai 25°C, per poi salire gradualmente durante la mattinata fino a superare i 30°C nel primo pomeriggio. Nel tardo pomeriggio e sera, le temperature caleranno leggermente, ma si manterranno comunque piacevoli attorno ai 29°C.

I venti soffieranno principalmente da Ovest con intensità che varierà da bava di vento a brezza leggera, con raffiche che potranno raggiungere i 15-16 km/h. L’umidità relativa si manterrà su valori medi intorno al 50-60% durante il giorno, mentre la pressione atmosferica sarà stabile intorno ai 1010hPa.

In base alle condizioni attese per Giovedì 1 Agosto, possiamo prevedere una giornata ideale per trascorrere del tempo all’aperto, godendo del bel tempo e delle temperature estive. Per i prossimi giorni a Cecina, le previsioni indicano un mantenimento delle condizioni di bel tempo e temperature gradevoli, con cielo sereno e venti leggeri.

Tutti i dati meteo di Giovedì 1 Agosto a Cecina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +24.5° perc. +25.3° Assenti 1.9 N max 4.2 Tramontana 86 % 1012 hPa 4 cielo sereno +24.2° perc. +24.9° Assenti 1.7 SSO max 3.6 Libeccio 85 % 1012 hPa 7 cielo sereno +27.8° perc. +29.9° Assenti 5.5 OSO max 8.7 Libeccio 67 % 1012 hPa 10 cielo sereno +30.1° perc. +31.7° Assenti 10.7 O max 14.7 Ponente 53 % 1012 hPa 13 cielo sereno +30.8° perc. +31.2° Assenti 10.7 O max 14.8 Ponente 44 % 1011 hPa 16 cielo sereno +29.7° perc. +30.7° Assenti 9.7 OSO max 13.5 Libeccio 50 % 1009 hPa 19 cielo sereno +25.9° perc. +26.5° Assenti 2.6 SSO max 3.3 Libeccio 73 % 1009 hPa 22 cielo sereno +24.4° perc. +24.8° Assenti 6.7 SE max 7 Scirocco 74 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:11 e tramonta alle ore 20:36

