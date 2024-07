Previsioni Meteo Como: tutti i dettagli per domani mercoledì 24 luglio

MeteoWeb

Mercoledì 24 Luglio a Como si prospetta una giornata caratterizzata da variazioni meteorologiche significative. Le previsioni meteo indicano un inizio della giornata con cielo parzialmente nuvoloso, che nel corso della mattina si coprirà completamente, portando a un aumento della copertura nuvolosa fino al 100% nelle prime ore del pomeriggio.

Durante la mattina, le temperature si manterranno intorno ai +26-27°C, con una leggera percezione di caldo dovuta all’umidità che si attesterà intorno al 50-52%. Il vento soffierà prevalentemente da Est – Sud Est con intensità variabile tra i 4,6 e i 5,4 km/h.

Nel pomeriggio, nonostante la copertura nuvolosa, le temperature raggiungeranno i +30°C, con una percezione di caldo che potrebbe superare i +31°C. La probabilità di precipitazioni sarà minima, intorno all’1%, e l’umidità si attesterà intorno al 44-46%.

La sera porterà un cambiamento repentino delle condizioni atmosferiche, con l’arrivo di piogge leggere a partire dalle 18:00. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai +20-23°C, mentre l’umidità aumenterà fino all’89%. Il vento cambierà direzione, provenendo da Nord – Nord Est con raffiche fino a 11,5 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Mercoledì 24 Luglio a Como evidenziano una giornata con un inizio soleggiato che si trasformerà in un pomeriggio nuvoloso con possibili piogge leggere in serata. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni climatiche repentino e munirsi di un ombrello nel caso in cui si prevedano spostamenti durante le ore serali. Resta aggiornato sulle previsioni meteo per i prossimi giorni a Como per pianificare al meglio le tue attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 24 Luglio a Como

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +19.6° perc. +19.8° prob. 50 % 10.8 N max 15.9 Tramontana 84 % 1015 hPa 3 poche nuvole +18.9° perc. +18.8° prob. 4 % 9.8 NNE max 14.7 Grecale 77 % 1014 hPa 6 nubi sparse +21.4° perc. +21.4° Assenti 6.7 NNE max 11.4 Grecale 69 % 1015 hPa 9 cielo coperto +26.6° perc. +26.6° prob. 1 % 4.6 ESE max 6.6 Scirocco 52 % 1015 hPa 12 nubi sparse +29.8° perc. +30.2° Assenti 6.2 S max 5.5 Ostro 46 % 1013 hPa 15 poche nuvole +30.8° perc. +31.1° prob. 3 % 5.5 S max 4.3 Ostro 43 % 1011 hPa 18 pioggia leggera +25.4° perc. +26.1° 0.5 mm 4.5 SSO max 8.7 Libeccio 80 % 1012 hPa 21 pioggia leggera +21.6° perc. +22.1° 0.39 mm 7.7 NNE max 7 Grecale 89 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 03:34 e tramonta alle ore 03:34

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.