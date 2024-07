Previsioni Meteo Cosenza: tutti i dettagli per domani lunedì 22 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 22 Luglio a Cosenza mostrano un’evoluzione delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata. La mattina inizierà con un cielo sereno, ma nel corso delle ore si prevede un aumento della copertura nuvolosa. Nel pomeriggio, il cielo si presenterà coperto con possibilità di piogge leggere, mentre in serata le precipitazioni potrebbero intensificarsi diventando moderate.

Durante la mattina, la temperatura si attesterà intorno ai 30-37°C, con una percezione leggermente inferiore a causa della brezza leggera che soffierà da Est. L’umidità sarà intorno al 19-44% con una pressione atmosferica di 1009-1011hPa.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica cambierà con il cielo che si coprirà completamente. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 28-31°C. La probabilità di piogge leggere sarà intorno al 98%, con una umidità che raggiungerà il 55% e una pressione atmosferica di 1009-1010hPa.

In serata, le condizioni meteorologiche peggioreranno con piogge moderate e temperature intorno ai 20-24°C. L’umidità aumenterà fino all’87% e la pressione atmosferica si manterrà intorno ai 1011-1012hPa.

In conclusione, per Lunedì 22 Luglio a Cosenza si prevedono condizioni meteo variabili con cielo che passerà da sereno a coperto nel corso della giornata e possibilità di piogge leggere o moderate. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni del tempo e munirsi di un ombrello in caso di piogge.

Tutti i dati meteo di Lunedì 22 Luglio a Cosenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +24.5° perc. +23.9° Assenti 8.6 ESE max 8 Scirocco 37 % 1011 hPa 3 cielo sereno +22.8° perc. +22.4° Assenti 2.6 O max 3.2 Ponente 49 % 1011 hPa 6 cielo sereno +30.6° perc. +29.5° Assenti 3.8 E max 5.3 Levante 32 % 1011 hPa 9 nubi sparse +36.9° perc. +35.1° Assenti 7.5 OSO max 9.3 Libeccio 19 % 1010 hPa 12 nubi sparse +35.8° perc. +34.4° Assenti 10.8 O max 15.4 Ponente 23 % 1009 hPa 15 pioggia leggera +28.8° perc. +30° 0.11 mm 6.7 O max 7.1 Ponente 55 % 1010 hPa 18 pioggia leggera +24.8° perc. +25.3° 0.74 mm 3.6 NO max 4.9 Maestrale 79 % 1010 hPa 21 pioggia moderata +21.9° perc. +22.5° 1.87 mm 1 NO max 4.2 Maestrale 88 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 05:48 e tramonta alle ore 20:13

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.