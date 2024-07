Previsioni Meteo Cuneo: il bollettino per domani venerdì 26 luglio

MeteoWeb

Venerdì 26 Luglio a Cuneo si prevedono condizioni meteo variabili con possibili precipitazioni leggere durante la giornata. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori massimi attorno ai +26,7°C nel primo pomeriggio.

Nel dettaglio, la notte sarà caratterizzata da nubi sparse con una copertura nuvolosa intorno al 52%. Le temperature si attesteranno sui +20,6°C, con una leggera sensazione termica di +21,1°C. Il vento soffierà da Ovest a 3km/h con raffiche fino a 3,7km/h. L’umidità sarà alta al 92% e la pressione atmosferica a 1014hPa.

Durante la mattina, le nubi rimarranno sparse ma la probabilità di precipitazioni leggere aumenterà, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 68%. Le temperature saliranno leggermente, con valori che raggiungeranno i +26°C verso le 11:00. Il vento sarà prevalentemente da Nord – Nord Est con una velocità fino a 7km/h.

Nel pomeriggio le precipitazioni leggere saranno più probabili, con una copertura nuvolosa che raggiungerà l’83% intorno alle 13:00. Le temperature si manterranno intorno ai +26,5°C, con una sensazione termica costante. Il vento sarà sempre da Nord Est con una velocità di circa 6km/h.

In serata, le nubi si diraderanno leggermente, con una copertura nuvolosa intorno al 32%. Le temperature caleranno leggermente, attestandosi sui +22,2°C. Il vento sarà da Nord Ovest a 1,8km/h.

In conclusione, per Venerdì 26 Luglio a Cuneo ci aspettiamo una giornata con nubi sparse e possibili precipitazioni leggere, temperature gradevoli e vento leggero. Le condizioni meteo potrebbero rimanere simili anche nei prossimi giorni, con possibili variazioni nella probabilità di pioggia e nella direzione del vento. Bisognerà monitorare gli aggiornamenti per avere informazioni più dettagliate sulle previsioni del tempo a Cuneo.

Tutti i dati meteo di Venerdì 26 Luglio a Cuneo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +20.4° perc. +20.9° prob. 1 % 2.8 O max 3.5 Ponente 92 % 1014 hPa 4 pioggia leggera +20.3° perc. +20.8° 0.11 mm 1.7 OSO max 2.8 Libeccio 93 % 1014 hPa 7 pioggia leggera +21.8° perc. +22.4° 0.11 mm 2.6 NNE max 2.7 Grecale 92 % 1014 hPa 10 pioggia leggera +25° perc. +25.6° 0.12 mm 6.3 NE max 6.8 Grecale 77 % 1014 hPa 13 pioggia leggera +26.3° perc. +26.3° 0.13 mm 7.6 NE max 6.1 Grecale 71 % 1013 hPa 16 pioggia leggera +26.4° perc. +26.4° 0.15 mm 4.1 NNE max 4.2 Grecale 73 % 1013 hPa 19 nubi sparse +22.2° perc. +22.8° prob. 12 % 1.8 NO max 3.5 Maestrale 89 % 1014 hPa 22 nubi sparse +21.5° perc. +22° prob. 15 % 2.7 SO max 3.2 Libeccio 89 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 04:09 e tramonta alle ore 04:09

