Previsioni Meteo Figline Valdarno: tutti i dettagli per domani venerdì 12 luglio

Le previsioni meteo per Venerdì 12 Luglio a Figline Valdarno prevedono una giornata caratterizzata da cielo sereno e temperature elevate. Durante la mattina il cielo sarà limpido e terso, con temperature che raggiungeranno i +35°C nel corso della mattinata. La velocità del vento sarà leggera, con brezze provenienti da Ovest – Sud Ovest.

Nel pomeriggio il cielo resterà sereno e le temperature continueranno ad aumentare, toccando punte di +36°C. Il vento soffierà con maggiore intensità, con raffiche che potranno superare i 20 km/h provenienti sempre da Ovest.

In serata il cielo rimarrà sereno, ma si potranno notare alcune nubi sparse che tenderanno ad aumentare in copertura nel corso della notte. Le temperature si abbasseranno leggermente, ma resteranno piuttosto miti, attorno ai +22°C. Il vento sarà ancora presente, ma con intensità più contenuta rispetto al pomeriggio.

In conclusione, le previsioni meteo per Venerdì 12 Luglio a Figline Valdarno indicano una giornata calda e soleggiata, con temperature elevate e vento leggero. È consigliabile prestare attenzione alle alte temperature e proteggersi adeguatamente dai raggi solari. Per i prossimi giorni, è previsto un mantenimento delle condizioni di bel tempo, con temperature che dovrebbero restare sopra la media stagionale.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +20.6° perc. +20.6° Assenti 2.5 NNE max 3.4 Grecale 73 % 1014 hPa 4 cielo sereno +20.4° perc. +20.4° Assenti 2.6 ESE max 2.6 Scirocco 71 % 1014 hPa 7 cielo sereno +28° perc. +28.2° Assenti 3.5 SSO max 4.6 Libeccio 47 % 1014 hPa 10 cielo sereno +33.9° perc. +33.4° Assenti 9.9 OSO max 16.1 Libeccio 31 % 1012 hPa 13 cielo sereno +36.8° perc. +36.7° Assenti 19 O max 25.1 Ponente 27 % 1010 hPa 16 cielo sereno +33.6° perc. +33.2° Assenti 19.5 O max 22.1 Ponente 33 % 1010 hPa 19 cielo sereno +25.3° perc. +25.5° Assenti 6.6 ONO max 8.4 Maestrale 60 % 1011 hPa 22 nubi sparse +22.1° perc. +22.3° Assenti 2.8 OSO max 4.9 Libeccio 75 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 05:46 e tramonta alle ore 20:53

