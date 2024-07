Previsioni Meteo Fucecchio: il bollettino per domani sabato 27 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 27 Luglio a Fucecchio mostrano condizioni di cielo sereno per l’intera giornata. Le temperature saranno in aumento durante la mattina, raggiungendo valori elevati nel pomeriggio, per poi diminuire gradualmente verso sera.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno con temperature che saliranno fino a raggiungere i 33°C intorno alle ore 09:00. La percezione della temperatura sarà simile a quella effettiva, con un leggero vento proveniente da Ovest.

Nel pomeriggio, le temperature continueranno ad aumentare, con valori che potranno superare i 36°C. Il vento soffierà sempre da Ovest, con raffiche leggere. L’umidità sarà intorno al 26%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1014hPa.

In serata, le temperature inizieranno a diminuire, ma rimarranno piuttosto elevate, con valori intorno ai 30°C. Il vento proveniente da Ovest – Sud Ovest potrà intensificarsi leggermente, portando una brezza vivace. L’umidità aumenterà fino al 39%.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 27 Luglio a Fucecchio indicano una giornata calda e soleggiata, con temperature elevate e cielo sereno. Si consiglia di prestare attenzione all’esposizione al sole e di mantenere un’adeguata idratazione. Per i prossimi giorni, si prevedono condizioni simili, con temperature che potranno rimanere elevate.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +21.5° perc. +21.8° Assenti 0.3 SO max 1.2 Libeccio 83 % 1014 hPa 4 cielo sereno +20.7° perc. +21° Assenti 2.2 ENE max 2.6 Grecale 83 % 1014 hPa 7 cielo sereno +27.8° perc. +28.6° Assenti 1.1 NE max 1.5 Grecale 54 % 1015 hPa 10 cielo sereno +34.9° perc. +34.6° Assenti 5.9 O max 8.1 Ponente 30 % 1015 hPa 13 cielo sereno +37.1° perc. +36.8° Assenti 21.7 O max 16.7 Ponente 26 % 1014 hPa 16 cielo sereno +35.2° perc. +34.2° Assenti 18.5 O max 17.3 Ponente 26 % 1014 hPa 19 cielo sereno +26° perc. +26° Assenti 10.4 OSO max 13.9 Libeccio 57 % 1015 hPa 22 cielo sereno +22.4° perc. +22.7° Assenti 4.1 S max 4 Ostro 77 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:03 e tramonta alle ore 20:42

