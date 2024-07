Previsioni Meteo Gorgonzola: il bollettino per domani venerdì 12 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Gorgonzola per Venerdì 12 Luglio prevedono condizioni variabili durante la giornata. La mattina inizierà con piogge leggere che si intensificheranno nel corso della mattinata, con precipitazioni moderate. Nel pomeriggio le piogge continueranno a caratterizzare il clima, con intensità variabile. La sera, la pioggia tenderà a diminuire, ma permarranno comunque delle precipitazioni leggere.

Durante la notte, a partire dalle 00:00, è attesa una pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 19%. Le temperature si manterranno intorno ai +23,5°C, con una percezione di +24,2°C. Il vento soffierà a 2,5km/h da Est – Nord Est, con raffiche fino a 4,2km/h. L’umidità sarà alta, attorno all’85%, e la pressione atmosferica si attesterà sui 1013hPa.

Nella mattina, le precipitazioni aumenteranno di intensità. Alle 06:00 è prevista pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 75%. Le temperature si manterranno intorno ai +22,8°C, con una percezione di +23,5°C. Il vento sarà debole, proveniente da Ovest – Nord Ovest, con raffiche fino a 2,9km/h. L’umidità sarà alta, attorno all’90%, e la pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1013hPa.

Nel pomeriggio, le precipitazioni continueranno a interessare la zona. Alle 13:00 è prevista pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 29%. Le temperature si attesteranno intorno ai +28,5°C, con una percezione di +31,5°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Sud Est, con raffiche fino a 3,4km/h. L’umidità sarà del 69%, e la pressione atmosferica inizierà a diminuire, scendendo a 1010hPa.

In serata, le piogge tenderanno a diminuire di intensità. Alle 18:00 è prevista pioggia moderata con una copertura nuvolosa del 30%. Le temperature si abbasseranno leggermente, attestandosi intorno ai +25,8°C, con una percezione di +26,6°C. Il vento soffierà da Est – Nord Est a 5,7km/h, con raffiche fino a 5,7km/h. L’umidità sarà alta, attorno all’82%, e la pressione atmosferica si manterrà sui 1007hPa.

In base alle previsioni, per i prossimi giorni a Gorgonzola è consigliabile attrezzarsi per possibili piogge e mantenere un ombrello a portata di mano. Le temperature si manterranno su valori estivi, con un clima umido e instabile. Restate aggiornati sulle previsioni meteo locali per eventuali aggiornamenti.

Tutti i dati meteo di Venerdì 12 Luglio a Gorgonzola

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +23.5° perc. +24.2° 0.45 mm 2.5 ENE max 4.2 Grecale 85 % 1013 hPa 3 pioggia leggera +22.1° perc. +22.7° 0.11 mm 3.7 NE max 4.1 Grecale 90 % 1012 hPa 6 pioggia leggera +22.8° perc. +23.5° 1 mm 1.8 ONO max 2.9 Maestrale 90 % 1013 hPa 9 pioggia moderata +25.4° perc. +26.1° 1.49 mm 5.1 SSO max 4.6 Libeccio 83 % 1012 hPa 12 pioggia moderata +28.2° perc. +31.2° 1.25 mm 4.2 SSE max 5.7 Scirocco 71 % 1011 hPa 15 pioggia leggera +28.4° perc. +31.5° 0.81 mm 5.4 SSE max 7.7 Scirocco 70 % 1009 hPa 18 pioggia moderata +25.8° perc. +26.6° 1.14 mm 5.4 ENE max 5.7 Grecale 82 % 1007 hPa 21 pioggia leggera +22.6° perc. +23.2° 0.26 mm 9.3 NO max 13.4 Maestrale 88 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 05:48 e tramonta alle ore 21:08

