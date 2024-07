Previsioni Meteo Incisa in Val d’Arno: tutti i dettagli per domani domenica 21 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 21 Luglio a Incisa in Val d’Arno prevedono una giornata caratterizzata da variazioni climatiche significative. Al mattino il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa intorno al 3%, mentre le temperature si attesteranno intorno ai +27,3°C. Nel corso della mattinata, la situazione rimarrà stabile con un aumento della temperatura fino a +34,9°C verso le ore 11:00.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà progressivamente, arrivando a una copertura nuvolosa del 95% intorno alle 15:00. Le temperature massime saranno di +36,6°C intorno alle 13:00, per poi scendere gradualmente nel corso del pomeriggio. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest con raffiche fino a 21,5km/h.

In serata, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si abbasseranno ulteriormente, raggiungendo i +22°C intorno alle 23:00. Il vento sarà più leggero rispetto al pomeriggio, proveniente da Est – Nord Est con una velocità di 4,1km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Domenica 21 Luglio a Incisa in Val d’Arno indicano una giornata con un iniziale cielo sereno che si trasformerà in nuvolosità nel corso della giornata. Le temperature massime saranno registrate nel primo pomeriggio, mentre si avrà un calo significativo verso sera. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni climatiche e prepararsi adeguatamente per affrontare la giornata.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +21° perc. +21.4° Assenti 3.2 ESE max 3.3 Scirocco 84 % 1010 hPa 4 cielo sereno +20.2° perc. +20.6° Assenti 5.3 ESE max 5 Scirocco 86 % 1010 hPa 7 cielo sereno +27.3° perc. +28° Assenti 5.4 S max 7.4 Ostro 54 % 1010 hPa 10 cielo sereno +33.4° perc. +32.5° Assenti 8.5 OSO max 15.1 Libeccio 30 % 1009 hPa 13 cielo coperto +36.6° perc. +36.1° Assenti 13.9 O max 21.5 Ponente 26 % 1007 hPa 16 cielo coperto +30.4° perc. +31.2° Assenti 22.1 O max 29.4 Ponente 47 % 1008 hPa 19 cielo coperto +25.2° perc. +25.2° prob. 10 % 5.5 E max 5.5 Levante 55 % 1007 hPa 22 cielo coperto +22.5° perc. +22.6° prob. 23 % 4.3 ENE max 4.1 Grecale 68 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 04:38 e tramonta alle ore 04:38

