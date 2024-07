Previsioni Meteo Legnano: il bollettino per domani venerdì 19 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 19 Luglio a Legnano indicano condizioni generalmente stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Durante la notte, il cielo sarà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 23°C. La mattina proseguirà con cielo sereno e temperature in lieve aumento, con valori che potranno superare i 30°C durante le ore centrali della mattinata.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con temperature che potranno raggiungere i 32-33°C. La brezza leggera proveniente da sud contribuirà a mitigare leggermente il caldo. Anche in sera, il cielo sarà per lo più sereno, con una leggera presenza di nubi sparse verso le ore notturne. Le temperature si manterranno intorno ai 25-27°C.

In conclusione, per Venerdì 19 Luglio a Legnano possiamo aspettarci una giornata caratterizzata da cielo sereno e temperature elevate, con valori che potranno superare i 33°C durante le ore centrali del giorno. È consigliabile prestare attenzione alle alte temperature e proteggersi adeguatamente dall’esposizione prolungata al sole. Per i prossimi giorni, le condizioni meteo dovrebbero mantenersi stabili, con temperature elevate e cieli generalmente sereni.

Tutti i dati meteo di Venerdì 19 Luglio a Legnano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +23.3° perc. +23.8° prob. 2 % 4.7 N max 5.1 Tramontana 83 % 1018 hPa 3 cielo sereno +22.3° perc. +22.7° prob. 12 % 4.9 N max 5.2 Tramontana 82 % 1018 hPa 6 cielo sereno +24.1° perc. +24.4° prob. 29 % 3.8 NNO max 5.3 Maestrale 74 % 1018 hPa 9 cielo sereno +29.1° perc. +31° prob. 36 % 0.5 ONO max 1 Maestrale 59 % 1017 hPa 12 cielo sereno +32° perc. +33.9° prob. 29 % 5.6 S max 3.7 Ostro 48 % 1015 hPa 15 cielo sereno +32.3° perc. +34° prob. 12 % 6.6 SSO max 5.6 Libeccio 46 % 1013 hPa 18 cielo sereno +28.8° perc. +31.7° prob. 16 % 6.3 SO max 10.3 Libeccio 66 % 1012 hPa 21 nubi sparse +25.6° perc. +26.1° prob. 19 % 4.8 NO max 6.2 Maestrale 74 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 05:56 e tramonta alle ore 21:04

