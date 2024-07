Previsioni Meteo Novate Milanese: il bollettino per domani giovedì 11 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 11 Luglio a Novate Milanese indicano condizioni di bel tempo per l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà assente e il cielo si presenterà sereno dall’alba al tramonto.

Durante la mattina, le temperature si manterranno piacevoli, con valori che oscilleranno tra i +24°C e i +30°C. Il vento soffierà leggero da Sud Ovest, con una velocità compresa tra i 2km/h e i 4km/h. L’umidità si attesterà intorno al 58% e la pressione atmosferica sarà di 1016hPa.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il loro picco massimo, con valori che potranno superare i +31°C. Il vento continuerà a provenire da Sud, con una velocità che potrà arrivare fino a 7,2km/h. L’umidità si manterrà intorno al 48% e la pressione atmosferica sarà stabile sui 1014hPa.

In serata, le temperature caleranno leggermente, ma si manterranno comunque piacevoli, con valori intorno ai +26°C. Il vento cambierà direzione, provenendo da Nord – Nord Ovest, con una velocità che si attesterà intorno ai 2km/h. L’umidità aumenterà leggermente, arrivando al 77%, mentre la pressione atmosferica si manterrà costante sui 1014hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Novate Milanese per Giovedì 11 Luglio confermano una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e temperature gradevoli. Le condizioni meteo si prevedono stabili anche per i prossimi giorni, con temperature che si manterranno elevate e assenza di precipitazioni.

Tutti i dati meteo di Giovedì 11 Luglio a Novate Milanese

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +23.6° perc. +24.1° prob. 28 % 4.9 O max 8.9 Ponente 82 % 1015 hPa 3 cielo sereno +22.4° perc. +22.8° Assenti 4 ONO max 5.9 Maestrale 81 % 1015 hPa 6 cielo sereno +24° perc. +24.3° Assenti 2.2 ONO max 4 Maestrale 73 % 1016 hPa 9 cielo sereno +28.6° perc. +30° Assenti 4 SO max 2.9 Libeccio 58 % 1016 hPa 12 cielo sereno +31.4° perc. +33.3° Assenti 6.8 SSO max 4.7 Libeccio 50 % 1015 hPa 15 cielo sereno +31.8° perc. +33.7° prob. 1 % 6.6 S max 4.6 Ostro 49 % 1013 hPa 18 cielo sereno +29° perc. +32.3° prob. 7 % 5.4 SSO max 9.4 Libeccio 68 % 1013 hPa 21 cielo sereno +26° perc. +26° prob. 20 % 1.7 NNO max 2 Maestrale 77 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 05:48 e tramonta alle ore 21:09

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.