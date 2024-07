Previsioni Meteo Novate Milanese: tutti i dettagli per domani sabato 13 luglio

MeteoWeb

Sabato 13 Luglio a Novate Milanese si prevedono condizioni meteorologiche variabili, con piogge intermittenti durante gran parte della giornata. Le temperature si manterranno abbastanza stabili, con valori compresi tra i +20°C e i +27°C. Il vento soffierà principalmente da direzioni occidentali e sud-occidentali, con intensità variabili.

Durante la mattina, ci aspettiamo piogge moderate con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai +20°C, con una sensazione termica leggermente superiore. Il vento sarà debole, proveniente da ovest.

Nel pomeriggio, le piogge si attenueranno diventando più leggere, ma la nuvolosità rimarrà alta. Le temperature saliranno fino a +26°C, con una leggera diminuzione dell’umidità. Il vento sarà sempre debole, con direzione variabile tra sud e est.

In serata, le piogge continueranno ad essere presenti, seppur con una copertura nuvolosa in diminuzione. Le temperature si abbasseranno leggermente, attestandosi intorno ai +21°C. Il vento proveniente da nord-ovest sarà moderato.

In conclusione, per i prossimi giorni a Novate Milanese ci aspettiamo un miglioramento delle condizioni meteo, con una diminuzione delle precipitazioni e un graduale aumento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle previsioni del tempo per eventuali aggiornamenti.

Tutti i dati meteo di Sabato 13 Luglio a Novate Milanese

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +21.6° perc. +22.2° 0.41 mm 7.1 NO max 14 Maestrale 93 % 1008 hPa 3 pioggia leggera +20.8° perc. +21.3° 0.36 mm 3.9 N max 4.4 Tramontana 94 % 1008 hPa 6 pioggia moderata +19.9° perc. +20.4° 1.37 mm 2.6 O max 3.8 Ponente 96 % 1010 hPa 9 pioggia leggera +22.6° perc. +23.2° 0.55 mm 4.4 OSO max 5.7 Libeccio 88 % 1010 hPa 12 pioggia leggera +23.6° perc. +24.3° 0.54 mm 1.9 SSE max 3.2 Scirocco 84 % 1010 hPa 15 cielo coperto +26.3° perc. +26.3° prob. 52 % 1.9 E max 5.2 Levante 66 % 1009 hPa 18 pioggia leggera +24.9° perc. +25.4° 0.12 mm 1.7 O max 1.9 Ponente 76 % 1009 hPa 21 pioggia leggera +21.3° perc. +21.8° 0.2 mm 6.7 NO max 6.9 Maestrale 89 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 05:50 e tramonta alle ore 21:08

