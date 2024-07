Previsioni Meteo Piacenza: tutti i dettagli per domani venerdì 12 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Piacenza per Venerdì 12 Luglio prevedono una giornata caratterizzata da variazioni climatiche significative. Al mattino, ci si aspetta un cielo coperto con un’alta copertura nuvolosa intorno all’87-88%. Le temperature si manterranno intorno ai 25-27°C, con una percezione termica leggermente superiore. Il vento soffierà a una velocità di circa 7-8km/h provenendo prevalentemente da direzione Nord Ovest.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica non subirà grandi cambiamenti, con un cielo ancora coperto e una probabilità di precipitazioni che aumenterà fino al 44%. Le temperature saliranno leggermente, attestandosi intorno ai 28-29°C, ma la percezione sarà di un caldo più intenso. Il vento sarà debole, con raffiche che potranno raggiungere i 5-6km/h.

Durante la sera, le nuvole si diraderanno, lasciando spazio a poche nubi e una copertura nuvolosa intorno al 16-27%. Le temperature si abbasseranno, stabilizzandosi intorno ai 21-24°C, con una percezione termica leggermente inferiore rispetto al pomeriggio. Il vento aumenterà leggermente di intensità, con raffiche che potranno superare i 10km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Venerdì 12 Luglio a Piacenza indicano una giornata con cielo prevalentemente coperto, con possibilità di precipitazioni nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori estivi, con una percezione di caldo più intenso, soprattutto nelle ore centrali della giornata. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni climatiche e di adattarsi di conseguenza per affrontare al meglio la giornata.

Tutti i dati meteo di Venerdì 12 Luglio a Piacenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +23.2° perc. +23.5° prob. 10 % 6.2 SO max 6.6 Libeccio 76 % 1013 hPa 3 poche nuvole +21.7° perc. +22° prob. 27 % 5.8 O max 6.5 Ponente 79 % 1012 hPa 6 nubi sparse +22.7° perc. +23.2° prob. 33 % 7.6 ONO max 10.5 Maestrale 84 % 1012 hPa 9 cielo coperto +25.8° perc. +26.4° prob. 28 % 7.9 ONO max 6.4 Maestrale 76 % 1012 hPa 12 cielo coperto +28.2° perc. +30.8° prob. 25 % 6.9 NNO max 5.3 Maestrale 69 % 1010 hPa 15 nubi sparse +29.2° perc. +32.3° prob. 44 % 2.8 NNE max 4.3 Grecale 65 % 1009 hPa 18 nubi sparse +27.4° perc. +30.3° prob. 48 % 4.1 NE max 5.9 Grecale 76 % 1007 hPa 21 cielo sereno +22.1° perc. +22.4° prob. 12 % 11.6 SO max 16.8 Libeccio 78 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 05:48 e tramonta alle ore 21:05

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.