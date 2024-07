Previsioni Meteo Segrate: il bollettino per domani sabato 20 luglio

MeteoWeb

Sabato 20 Luglio a Segrate si prospetta una giornata con condizioni meteo variegate. Al mattino, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa, mentre nel pomeriggio e verso sera si prevedono nubi sparse e poche nuvole. Le temperature oscilleranno tra i +20,1°C e i +29,2°C, con una percezione termica che raggiungerà i +30,8°C.

Durante la notte, a partire dalle 00:00, è attesa una fase di forte pioggia con una copertura nuvolosa dell’86% e una temperatura di +20,1°C. Successivamente, verso l’01:00, la pioggia si attenuerà diventando leggera, ma la copertura nuvolosa sarà al 100%. Le prime ore del mattino, dalle 02:00 alle 05:00, vedranno un cielo coperto con probabilità di precipitazioni variabili e temperature che si manterranno intorno ai +21°C.

Con l’avanzare della giornata, il sole farà capolino regalando cieli sereni e temperature in aumento. Nel primo pomeriggio, dalle 13:00 alle 15:00, il cielo sarà limpido con una leggera copertura nuvolosa e temperature che toccheranno i +29°C. Nel tardo pomeriggio e in serata, le nubi sparse e poche nuvole caratterizzeranno il cielo, mantenendo comunque condizioni di bel tempo.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 20 Luglio a Segrate indicano una giornata con un mix di condizioni atmosferiche, che vanno dalla pioggia al sole. Le temperature si manterranno su valori estivi, con punte massime attorno ai +30°C. Per i prossimi giorni, è previsto un miglioramento delle condizioni meteo, con cieli sereni e temperature gradevoli.

Tutti i dati meteo di Sabato 20 Luglio a Segrate

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 forte pioggia +20.1° perc. +20.7° 7.03 mm 3.3 S max 11.9 Ostro 96 % 1014 hPa 3 cielo coperto +21.2° perc. +21.9° prob. 28 % 6.1 ONO max 15.4 Maestrale 95 % 1013 hPa 6 nubi sparse +22.2° perc. +22.9° prob. 19 % 2.5 SSO max 3 Libeccio 90 % 1013 hPa 9 cielo sereno +26.6° perc. +26.6° Assenti 4.9 SO max 4.8 Libeccio 66 % 1012 hPa 12 cielo sereno +29.1° perc. +30.5° Assenti 8.3 S max 5.4 Ostro 56 % 1010 hPa 15 cielo sereno +29.1° perc. +30.8° prob. 13 % 8.4 SE max 6 Scirocco 57 % 1009 hPa 18 poche nuvole +26.8° perc. +28.8° prob. 8 % 7.2 SE max 11.5 Scirocco 73 % 1008 hPa 21 cielo sereno +23.7° perc. +24.2° prob. 32 % 5.4 ESE max 8.5 Scirocco 81 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 05:56 e tramonta alle ore 21:01

