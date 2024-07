Previsioni Meteo Sesto San Giovanni: il bollettino per il weekend 12 – 14 Luglio

MeteoWeb

Durante il fine settimana a Sesto San Giovanni, le precipitazioni saranno prevalentemente leggere, con temperature stabili. Le condizioni meteorologiche saranno variabili, con piogge intermittenti e copertura nuvolosa in diminuzione. Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni per eventuali variazioni del meteo nel weekend.

Venerdì 12 Luglio

Notte

Durante la notte a Sesto San Giovanni ci saranno nubi sparse con una copertura nuvolosa del 58%. Le temperature si manterranno intorno ai +23,7°C, con una sensazione termica di +24,2°C. Il vento soffierà a 4,9km/h proveniente da Ovest con raffiche fino a 10,2km/h. La probabilità di pioggia sarà del 63%.

Mattina

La mattina è prevista pioggia leggera con copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si attesteranno sui +22,9°C, con una percezione di +23,4°C. Il vento soffierà da Ovest – Nord Ovest a 3,7km/h, con raffiche fino a 7,3km/h. Le precipitazioni saranno di 0.67mm.

Pomeriggio

Nel pomeriggio continuerà a piovere, ma con intensità leggera. La copertura nuvolosa sarà del 26% e le temperature si alzeranno fino a +29°C con una sensazione termica di +31,4°C. Il vento sarà da Sud a 6,6km/h, con raffiche fino a 8,8km/h. Le precipitazioni saranno di 0.41mm.

Sera

In serata la pioggia continuerà a cadere, con una copertura nuvolosa del 18%. Le temperature si abbasseranno a +24,1°C, con una percezione di +24,9°C. Il vento soffierà da Sud – Sud Ovest a 4km/h, con raffiche fino a 6,7km/h. Le precipitazioni saranno di 0.61mm.

Sabato 13 Luglio

Notte

Durante la notte a Sesto San Giovanni è prevista pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 39%. Le temperature si manterranno intorno ai +21,5°C, con una sensazione termica di +22,1°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Ovest a 8,1km/h, con raffiche fino a 14,9km/h. Le precipitazioni saranno di 0.28mm.

Mattina

La mattina sarà caratterizzata da pioggia leggera con una copertura nuvolosa al 67%. Le temperature si attesteranno sui +21°C, con una percezione di +21,6°C. Il vento sarà da Nord – Nord Ovest a 8,7km/h, con raffiche fino a 17,4km/h. Le precipitazioni saranno di 0.49mm.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo sarà coperto al 98% senza piogge. Le temperature saliranno fino a +24,8°C con una sensazione termica di +25,2°C. Il vento sarà debole, proveniente da Ovest – Sud Ovest a 3,5km/h.

Sera

In serata il cielo rimarrà coperto al 100% senza precipitazioni. Le temperature si attesteranno sui +23°C, con una percezione di +23,4°C. Il vento soffierà da Nord Ovest a 6,5km/h, con raffiche fino a 12,4km/h.

Domenica 14 Luglio

Notte

Durante la notte a Sesto San Giovanni il cielo sarà coperto al 97% senza precipitazioni. Le temperature si manterranno intorno ai +21,4°C, con una sensazione termica di +21,7°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Ovest a 3,5km/h.

Mattina

La mattina sarà caratterizzata da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 44%. Le temperature si attesteranno sui +20,9°C, con una percezione di +21,2°C. Il vento sarà da Nord – Nord Ovest a 2,9km/h.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo sarà sereno al 6% senza precipitazioni. Le temperature saliranno fino a +28,1°C con una sensazione termica di +29°C. Il vento sarà da Sud – Sud Ovest a 3,5km/h.

Sera

In serata il cielo sarà sereno al 1% senza piogge. Le temperature si attesteranno sui +24,7°C, con una percezione di +25,1°C. Il vento soffierà da Ovest – Nord Ovest a 4,4km/h.

Conclusioni

Il fine settimana a Sesto San Giovanni sarà caratterizzato da precipitazioni prevalentemente leggere, con temperature che si manterranno piuttosto stabili. Le condizioni meteorologiche saranno variabili, con piogge intermittenti e copertura nuvolosa che andrà via via diminuendo. Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni aggiornate per eventuali variazioni del meteo nel corso del weekend.

