Previsioni Meteo Trezzano sul Naviglio: tutti i dettagli per domani martedì 23 luglio

Martedì 23 Luglio a Trezzano sul Naviglio si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variegate. Le prime ore della mattina saranno contraddistinte da piogge leggere con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 5%. Le temperature si manterranno intorno ai 23 gradi, con una percezione leggermente superiore. Il vento soffierà a una velocità di circa 4-6 km/h provenendo prevalentemente da direzione Nord-Nord Est.

Durante la mattina, le precipitazioni tenderanno a diminuire e il cielo si presenterà con nubi sparse che copriranno circa il 40-50% della volta celeste. Le temperature aumenteranno gradualmente, raggiungendo i 29-30 gradi nel corso della mattinata. Il vento sarà debole, con raffiche leggere e provenienti da diverse direzioni.

Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà ulteriormente, lasciando spazio a poche nuvole e a tratti a cielo sereno. Le temperature massime toccheranno i 31-32 gradi, con una percezione di caldo che potrebbe superare i 33 gradi. Il vento sarà ancora leggero, con intensità variabile e provenienza principalmente da Sud-Sud Est.

In serata, la copertura nuvolosa aumenterà, portando a un cielo coperto con probabilità di piogge leggere. Le temperature si attesteranno intorno ai 24-27 gradi, con una percezione di fresco dovuta alle precipitazioni. Il vento sarà ancora presente, ma con una minore intensità rispetto alle ore centrali della giornata.

In conclusione, le previsioni meteo per Martedì 23 Luglio a Trezzano sul Naviglio indicano un’alternanza di condizioni meteorologiche, con piogge leggere nelle prime ore del giorno seguite da un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Le temperature massime si attesteranno sui 31-32 gradi, mentre le minime si manterranno intorno ai 23 gradi. Resta comunque consigliabile monitorare costantemente l’evolversi delle previsioni del tempo per eventuali aggiornamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +22.7° perc. +23.2° prob. 25 % 6 NE max 7.2 Grecale 85 % 1014 hPa 4 pioggia leggera +20.9° perc. +21.3° 0.33 mm 2.1 N max 3.2 Tramontana 87 % 1014 hPa 7 nubi sparse +23.9° perc. +24.3° prob. 2 % 1.8 NNO max 2.3 Maestrale 76 % 1015 hPa 10 nubi sparse +29.5° perc. +31.1° prob. 11 % 2.3 S max 1.9 Ostro 55 % 1015 hPa 13 poche nuvole +31.2° perc. +33.3° prob. 11 % 7.6 SSE max 6.5 Scirocco 52 % 1013 hPa 16 cielo sereno +30.9° perc. +33.4° prob. 18 % 6.5 S max 5.5 Ostro 55 % 1012 hPa 19 cielo coperto +26.9° perc. +28.7° prob. 48 % 2.5 SE max 3.7 Scirocco 71 % 1012 hPa 22 pioggia leggera +23.7° perc. +24.4° 0.92 mm 4.2 ENE max 5.7 Grecale 88 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 04:03 e tramonta alle ore 04:03

