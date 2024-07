Previsioni Meteo Ventimiglia: tutti i dettagli per domani giovedì 1 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Ventimiglia per Giovedì 1 Agosto promettono una giornata all’insegna del bel tempo e del cielo sereno. Le prime ore della giornata saranno caratterizzate da poche nuvole e temperature gradevoli. Durante la mattina, il cielo resterà sereno con una leggera brezza proveniente da Nord – Nord Est. Le temperature si manterranno intorno ai +28°C, con una percezione di calore leggermente superiore.

Nel corso del pomeriggio, il sole continuerà a splendere su Ventimiglia senza l’ombra di una nuvola. Le temperature massime si attesteranno sui +30°C, con una percezione di calore che potrebbe superare leggermente i +30°C. Il vento sarà sempre leggero, proveniente da Sud Est.

La situazione non cambierà nemmeno in serata, con un cielo limpido e temperature che si manterranno piacevoli attorno ai +27°C. Il vento, seppur leggero, potrebbe aumentare leggermente di intensità provenendo da Est – Nord Est.

In conclusione, le previsioni del tempo a Ventimiglia per Giovedì 1 Agosto indicano una giornata estiva tipica, con cielo sereno e temperature gradevoli. Le condizioni meteo si prevedono stabili anche per i prossimi giorni, con temperature che potrebbero mantenersi su valori simili. Si consiglia di godersi una giornata all’aria aperta, magari approfittando delle belle spiagge della zona, per godere appieno di questo clima estivo.

Tutti i dati meteo di Giovedì 1 Agosto a Ventimiglia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +27.2° perc. +28.6° prob. 10 % 5.8 NNE max 7.2 Grecale 63 % 1013 hPa 3 cielo sereno +27° perc. +28.2° Assenti 6.3 NNE max 7.1 Grecale 61 % 1012 hPa 6 cielo sereno +27.5° perc. +28.8° Assenti 4.9 NNE max 5.8 Grecale 60 % 1012 hPa 9 cielo sereno +28° perc. +30° Assenti 9.2 SE max 9.6 Scirocco 65 % 1011 hPa 12 cielo sereno +28.3° perc. +30.5° Assenti 10.4 SE max 10.9 Scirocco 65 % 1011 hPa 15 cielo sereno +28.2° perc. +30.1° Assenti 8.2 S max 7 Ostro 63 % 1009 hPa 18 cielo sereno +27.1° perc. +29° Assenti 2.6 SSO max 2.5 Libeccio 70 % 1008 hPa 21 cielo sereno +26.6° perc. +26.6° prob. 16 % 8.6 ENE max 10.3 Grecale 71 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:21 e tramonta alle ore 20:49

