Meteo Aosta, le previsioni per domani lunedì 12 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 12 Agosto ad Aosta mostrano un’alternanza di condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Al mattino, ci si aspetta pioggia leggera con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 63% e temperature che si aggireranno intorno ai +26,2°C. Nel pomeriggio, la pioggia leggera continuerà con una copertura nuvolosa del 41% e temperature in aumento fino a +29,4°C. La sera, la situazione meteorologica si stabilizzerà con piogge più leggere e una copertura nuvolosa del 28%, mentre le temperature si manterranno intorno ai +32,2°C.

Durante la notte, le nubi sparse lasceranno spazio a una copertura nuvolosa del 78% e le temperature si attesteranno sui +19,4°C. Il vento soffierà prevalentemente da Ovest – Sud Ovest con una velocità che varierà tra i 4,6km/h e i 5,2km/h. Le precipitazioni saranno presenti soprattutto nelle prime ore del giorno, con intensità che diminuirà gradualmente nel corso della giornata.

In base alla situazione attesa per Lunedì 12 Agosto, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo nei giorni successivi ad Aosta. Le precipitazioni dovrebbero diminuire e la copertura nuvolosa si attenuerà, consentendo un aumento delle temperature e una maggiore stabilità atmosferica. Tuttavia, è consigliabile monitorare costantemente gli aggiornamenti meteo per eventuali variazioni improvvise nelle previsioni.

Tutti i dati meteo di Lunedì 12 Agosto a Aosta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +21.8° perc. +22.4° 0.16 mm 1.8 SO max 2.4 Libeccio 89 % 1021 hPa 4 pioggia leggera +21.1° perc. +21.6° 0.97 mm 1.8 OSO max 2.3 Libeccio 90 % 1020 hPa 7 pioggia leggera +24.4° perc. +25° 0.26 mm 1.2 S max 2.2 Ostro 79 % 1019 hPa 10 pioggia leggera +29.4° perc. +30.6° 0.23 mm 4.5 E max 5.5 Levante 53 % 1017 hPa 13 pioggia leggera +32.7° perc. +32.7° 0.2 mm 7.4 ESE max 6.1 Scirocco 37 % 1014 hPa 16 pioggia leggera +28.7° perc. +29.6° 0.48 mm 9.6 SE max 11.9 Scirocco 53 % 1015 hPa 19 pioggia leggera +20.6° perc. +21° 0.59 mm 13.2 O max 20.1 Ponente 88 % 1020 hPa 22 cielo coperto +19.7° perc. +19.8° prob. 78 % 5.2 OSO max 5.2 Libeccio 79 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:31 e tramonta alle ore 20:39

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.