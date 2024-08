Meteo Buccinasco, le previsioni per domani giovedì 8 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 8 Agosto a Buccinasco mostrano un’alternanza di condizioni atmosferiche durante la giornata. Al mattino, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa intorno al 30%. Le temperature si attesteranno intorno ai 28°C, con una percezione di caldo leggermente superiore. Il vento soffierà da Sud – Sud Ovest a una velocità di circa 4km/h.

Nel pomeriggio, le nuvole tenderanno ad aumentare, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 65%. Le temperature massime saranno di circa 30°C, ma la percezione sarà di un caldo intenso, con valori che potrebbero superare i 32°C. Il vento sarà sempre proveniente da Sud – Sud Est, con raffiche leggere che potrebbero arrivare fino a 5km/h.

In serata, il cielo si coprirà ulteriormente, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 97%. Le temperature caleranno leggermente, attestandosi intorno ai 26°C, ma l’umidità aumenterà fino al 74%. Il vento cambierà direzione, provenendo da Est – Sud Est a una velocità di circa 6.5km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Buccinasco indicano una giornata con un aumento della nuvolosità nel corso della giornata, con possibilità di precipitazioni leggere in serata. Le temperature rimarranno elevate, con un’umidità che aumenterà gradualmente. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni del meteo e prepararsi adeguatamente per affrontare le condizioni atmosferiche mutevoli.

Tutti i dati meteo di Giovedì 8 Agosto a Buccinasco

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +22.9° perc. +23.4° prob. 15 % 2.5 SO max 3.7 Libeccio 81 % 1013 hPa 3 poche nuvole +21.8° perc. +22.2° prob. 14 % 0.5 SO max 3.6 Libeccio 85 % 1013 hPa 6 nubi sparse +23.3° perc. +23.8° prob. 4 % 1.4 O max 4.1 Ponente 78 % 1013 hPa 9 nubi sparse +28.2° perc. +29.9° Assenti 3.9 SSO max 3.3 Libeccio 62 % 1014 hPa 12 nubi sparse +30.6° perc. +32.8° prob. 2 % 6.3 SSE max 4.6 Scirocco 54 % 1013 hPa 15 nubi sparse +31.4° perc. +33.4° prob. 9 % 8.4 SE max 7.3 Scirocco 50 % 1011 hPa 18 nubi sparse +28.4° perc. +30.8° prob. 9 % 4.7 SE max 8.3 Scirocco 65 % 1011 hPa 21 pioggia leggera +24.6° perc. +25.3° 0.37 mm 7.8 E max 13.1 Levante 82 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:19 e tramonta alle ore 20:37

