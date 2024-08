Meteo Cascina, le previsioni per il weekend 9 – 11 Agosto

MeteoWeb

Previsioni Meteo per Cascina

Le condizioni meteorologiche a Cascina per il fine settimana si presentano con temperature elevate e cieli prevalentemente sereni. Le giornate saranno caratterizzate da brezze leggere che renderanno il clima più piacevole, pur mantenendo un’umidità accettabile. Sabato e Domenica vedranno una copertura nuvolosa variabile, ma senza precipitazioni in vista. Le temperature oscilleranno tra valori elevati, con punte massime attorno ai 37-38°C, e minime che si attesteranno intorno ai 22-26°C.

Venerdì 9 Agosto

Nella notte a Cascina, il cielo sarà sereno con una temperatura di +22,7°C e una leggera brezza proveniente da Est – Nord Est con velocità di 1,8km/h. L’umidità sarà al 93% e la pressione atmosferica a 1014hPa.

Durante la mattina, il cielo resterà sereno con temperature in aumento fino a raggiungere i +33,5°C alle 09:00. Il vento sarà debole proveniente da Nord con una velocità di 0,5km/h. L’umidità diminuirà al 41%.

Nel pomeriggio, il cielo sarà sempre sereno con temperature che si manterranno intorno ai +35°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità provenendo da Ovest – Nord Ovest con raffiche fino a 4,6km/h. L’umidità si attesterà al 36%.

In serata, il cielo resterà sereno con una leggera copertura nuvolosa del 1%. Le temperature caleranno gradualmente fino a +24,4°C alle 21:00. Il vento sarà debole proveniente da Ovest con una velocità di 3,6km/h. L’umidità aumenterà al 86%.

Sabato 10 Agosto

Nella notte a Cascina, il cielo sarà coperto da nubi sparse con una copertura del 59%. Le temperature si manterranno intorno ai +23,8°C. Il vento sarà leggero proveniente da Est – Nord Est con una velocità di 3km/h. L’umidità sarà all’85%.

Durante la mattina, il cielo sarà ancora coperto da nubi sparse con una copertura del 26%. Le temperature saliranno fino a +35,8°C alle 09:00. Il vento sarà sempre leggero proveniente da Est con una velocità di 5,5km/h. L’umidità si attesterà al 30%.

Nel pomeriggio, il cielo sarà nuovamente coperto da nubi sparse con una copertura del 64%. Le temperature massime saranno di +37,7°C alle 13:00. Il vento aumenterà di intensità provenendo da Ovest con raffiche fino a 12,2km/h. L’umidità salirà al 29%.

In serata, il cielo sarà ancora coperto da nubi sparse con una copertura del 77%. Le temperature caleranno fino a +26,1°C alle 20:00. Il vento sarà leggero proveniente da Ovest – Sud Ovest con una velocità di 2,9km/h. L’umidità aumenterà all’69%.

Domenica 11 Agosto

Nella notte a Cascina, il cielo sarà coperto con una copertura del 89%. Le temperature si manterranno intorno ai +25,5°C. Il vento sarà leggero proveniente da Est con una velocità di 4,4km/h. L’umidità sarà al 63%.

Durante la mattina, il cielo resterà coperto con una copertura del 95%. Le temperature saliranno fino a +36,3°C alle 09:00. Il vento sarà leggero proveniente da Est – Sud Est con una velocità di 7,4km/h. L’umidità si attesterà al 27%.

Nel pomeriggio, il cielo sarà ancora coperto con una copertura del 82%. Le temperature massime saranno di +37,6°C alle 13:00. Il vento aumenterà di intensità provenendo da Ovest – Sud Ovest con raffiche fino a 12,5km/h. L’umidità salirà al 28%.

In serata, il cielo sarà coperto con una copertura del 99%. Le temperature caleranno fino a +25,9°C alle 20:00. Il vento sarà leggero proveniente da Sud Ovest con una velocità di 4,6km/h. L’umidità aumenterà al 69%.

In conclusione, il fine settimana a Cascina si preannuncia caldo e soleggiato, con temperature elevate e cieli per lo più sereni. Le brezze leggere contribuiranno a rendere più gradevoli le giornate, mentre l’umidità si manterrà su valori accettabili. Sia Sabato che Domenica saranno caratterizzati da una copertura nuvolosa variabile, ma senza precipitazioni in vista.

