Meteo Cologno Monzese, le previsioni per domani giovedì 29 agosto

Le previsioni meteo per Giovedì 29 Agosto a Cologno Monzese indicano condizioni di bel tempo per l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà quasi assente, con cielo sereno per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno elevate, con valori massimi intorno ai 33°C durante il primo pomeriggio.

Nelle prime ore del mattino, dalle 00:00 alle 05:00, il cielo sarà completamente sereno con temperature che si attesteranno intorno ai 23-22°C. Il vento soffierà leggero da nord-ovest con velocità comprese tra 0,3 e 2,6 km/h.

Durante la mattina, dalle 06:00 alle 12:00, il cielo rimarrà sereno e le temperature aumenteranno gradualmente fino a raggiungere i 28-32°C. Il vento sarà sempre leggero, con direzione variabile tra ovest e sud-ovest e velocità intorno ai 3-6 km/h.

Nel pomeriggio, dalle 13:00 alle 17:00, il cielo resterà sereno con qualche lieve aumento della nuvolosità verso le 16:00. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 33°C con vento in aumento, sempre da sud-ovest con intensità tra 6 e 10,5 km/h.

In serata, dalle 18:00 alle 23:00, il cielo tornerà a essere sereno con temperature in calo, ma comunque piuttosto miti, intorno ai 25-27°C. Il vento sarà ancora presente, ma con intensità più contenuta rispetto al pomeriggio, con velocità tra 3,9 e 6,2 km/h provenienti prevalentemente da ovest e nord-ovest.

In conclusione, le previsioni meteo per Giovedì 29 Agosto a Cologno Monzese indicano una giornata caratterizzata da bel tempo, cielo sereno e temperature elevate. Si consiglia di prestare attenzione alle ore più calde della giornata e di proteggersi adeguatamente dai raggi solari. Per i prossimi giorni, le condizioni meteo dovrebbero mantenersi stabili, con temperature che potrebbero subire variazioni ma senza significativi cambiamenti nelle condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Giovedì 29 Agosto a Cologno Monzese

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +23.9° perc. +23.9° prob. 5 % 5 NNE max 5.8 Grecale 60 % 1017 hPa 3 cielo sereno +22.6° perc. +22.6° prob. 4 % 2.5 NNO max 3.1 Maestrale 65 % 1017 hPa 6 cielo sereno +23.2° perc. +23.2° Assenti 1.8 O max 3.2 Ponente 64 % 1017 hPa 9 cielo sereno +28.7° perc. +28.6° Assenti 5 SO max 4.3 Libeccio 44 % 1017 hPa 12 cielo sereno +32.5° perc. +32° prob. 1 % 6.1 SO max 3.8 Libeccio 34 % 1016 hPa 15 cielo sereno +33.1° perc. +32.2° prob. 5 % 6.7 SO max 6 Libeccio 31 % 1015 hPa 18 cielo sereno +28.3° perc. +28.5° prob. 9 % 5.4 SO max 6.5 Libeccio 47 % 1015 hPa 21 cielo sereno +26.3° perc. +26.3° prob. 5 % 4.8 NNO max 5.4 Maestrale 52 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:44 e tramonta alle ore 20:01

