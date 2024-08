Meteo Cuneo, le previsioni per il weekend 16 – 18 Agosto

MeteoWeb

Durante il fine settimana a Cuneo si prevede un peggioramento delle condizioni meteorologiche. Le piogge, inizialmente leggere, diventeranno via via più intense e persistenti. Le temperature si manterranno nella norma, con massime che raggiungeranno i +28,9°C il Venerdì, +28,6°C il Sabato e +21,5°C la Domenica. Il vento sarà prevalentemente proveniente da diverse direzioni, con intensità variabili. L’umidità aumenterà costantemente, raggiungendo valori fino al 94% nella serata della Domenica. Si consiglia di prestare attenzione e adottare le dovute precauzioni in caso di spostamenti o attività all’aperto.

Venerdì 16 Agosto

Notte: Durante la notte a Cuneo si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa del 33%. Le temperature si attesteranno intorno ai +17,8°C, con una leggera brezza proveniente dal Sud Ovest a una velocità di 9,9km/h. L’umidità sarà del 79% e la pressione atmosferica di 1019hPa.

Mattina: La mattina sarà caratterizzata da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 62%. Le temperature saliranno fino a +27,1°C e la brezza leggera proveniente dal Nord Est soffierà a 3km/h. L’umidità si attesterà al 49%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio sono previste piogge leggere con una copertura nuvolosa del 76%. Le temperature massime raggiungeranno i +28,9°C. Il vento soffierà da Est – Nord Est a una velocità di 6,9km/h. L’umidità salirà al 45%.

Sera: La sera le condizioni meteorologiche saranno simili al pomeriggio, con piogge leggere e una copertura nuvolosa del 47%. Le temperature si manterranno intorno ai +26,6°C. Il vento sarà debole proveniente da Nord – Nord Ovest a 7,6km/h. L’umidità aumenterà al 66%.

Sabato 17 Agosto

Notte: Durante la notte a Cuneo sono attese nubi sparse con una copertura nuvolosa del 27%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +19,2°C. Il vento soffierà da Sud Ovest a una velocità di 8,4km/h. L’umidità sarà dell’80%.

Mattina: La mattina sarà caratterizzata da piogge leggere con una copertura nuvolosa del 34%. Le temperature si attesteranno sui +18,5°C. Il vento sarà sempre proveniente da Sud Ovest a una velocità di 8,6km/h. L’umidità salirà all’85%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio sono previste piogge leggere con una copertura nuvolosa del 46%. Le temperature massime saranno di +28,6°C. Il vento aumenterà leggermente provenendo da Nord a 7,5km/h. L’umidità salirà al 52%.

Sera: La sera le condizioni meteorologiche peggioreranno con piogge moderate e una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature scenderanno a +20,1°C. Il vento sarà moderato proveniente da Sud Ovest a 8,4km/h. L’umidità raggiungerà il 93%.

Domenica 18 Agosto

Notte: Durante la notte a Cuneo sono previste piogge leggere con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +18,2°C. Il vento sarà debole proveniente da Sud Ovest a 7,1km/h. L’umidità sarà del 90%.

Mattina: La mattina sarà caratterizzata da cielo coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +18°C. Il vento sarà leggero proveniente da Ovest – Sud Ovest a 7,8km/h. L’umidità sarà dell’89%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio sono previste piogge moderate con una copertura nuvolosa del 93%. Le temperature massime saranno di +21,5°C. Il vento aumenterà leggermente provenendo da Nord – Nord Est a 5,3km/h. L’umidità salirà all’83%.

Sera: La sera le condizioni meteorologiche peggioreranno ulteriormente con forti piogge e una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature scenderanno a +16,2°C. Il vento sarà moderato proveniente da Sud Ovest a 10km/h. L’umidità raggiungerà il 94%.

In conclusione, il fine settimana a Cuneo sarà caratterizzato da un peggioramento delle condizioni meteorologiche, con piogge che diventeranno sempre più intense e persistenti. Si consiglia di prestare attenzione e di prendere le dovute precauzioni in caso di spostamenti o attività all’aperto.

